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Studentski pokret potvrdio je da je bivši košarkaški reprezentativac Dejan Bodiroga odlučio da se povuče sa poslaničke funkcije Studentske liste i podnese ostavku, jer zbog brojnih obaveza nije u mogućnosti da se posveti poslaničkom radu.

- Iako više neće biti deo parlamenta, ostaje uz Studentski pokret i vrednosti za koje se zajedno borimo. Pružiće podršku Radomiru Saičiću, studentskom kandidatu na predstojećim predsedničkim izborima i aktivno se uključiti u kampanju kako bismo zajednički potvrdili pobedu od 25. oktobra - saopštili su studenti na svom sajtu.

Dejan Bodiroga je od 2022. godine predsednik Evrolige, evropskog košarkaškog klupskog takmičenja.