"BODIROGA OSTAJE UZ NAS" Studentski pokret: Povlači se sa poslaničkog mesta zbog drugih obaveza
Studentski pokret potvrdio je da je bivši košarkaški reprezentativac Dejan Bodiroga odlučio da se povuče sa poslaničke funkcije Studentske liste i podnese ostavku, jer zbog brojnih obaveza nije u mogućnosti da se posveti poslaničkom radu.
- Iako više neće biti deo parlamenta, ostaje uz Studentski pokret i vrednosti za koje se zajedno borimo. Pružiće podršku Radomiru Saičiću, studentskom kandidatu na predstojećim predsedničkim izborima i aktivno se uključiti u kampanju kako bismo zajednički potvrdili pobedu od 25. oktobra - saopštili su studenti na svom sajtu.
Dejan Bodiroga je od 2022. godine predsednik Evrolige, evropskog košarkaškog klupskog takmičenja.
- Zahvaljujemo Dejanu Bodirogi na ukazanom poverenju, podršci i spremnosti da stane uz Studentski pokret u borbi za slobodniju i pravedniju Srbiju. Njegov doprinos našoj zajedničkoj borbi ne završava se povlačenjem iz poslaničkog rada. Još jednom: Hvala! Najvažnije trojke pogađamo zajedno! - saopštili su studenti na svom sajtu.