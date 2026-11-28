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Jaki snežni talas zahvatio je tokom noći zapadnu Srbiju, gde su kiša i pad temperature doneli formiranje novog snežnog pokrivača, kako na planinskim vrhovima, tako i u gradskim zonama. Sve raspoložive ekipe putara i teška mehanizacija upućene su na teren, dok se vozačima savetuje maksimalan oprez zbog nepovoljnih uslova na deonicama preko planinskih prevoja.

Tokom noći jaka kiša na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog okruga prešla je u susnežicu i sneg. Na Zlatiboru i Goliji palo je preko 10 centimetara novog snega. Ekipe nadležnih putarskih preduzeća od noćas su na terenu.

- Mehanizacija i naše ekipe su upućene na teren. Putevi se čiste po prioritetima, za sada su sve deonice prohodne, ali vozačima se savetuje veliki oprez i da nikako ne kreću na put bez zimske opreme - kažu za RINU u "Putevima Užice".

Moravički okrug: Sneg pada od ranih jutarnjih sati, putevi za sada prohodni

Sneg na području Moravičkog okruga pada od ranih jutarnjih časova, kada je kiša koja je padala poslednjih dana prešla u sneg, a putni pravci su za sada prohodni, dok same padavine nisu izazvale veće probleme u snabdevanju električnom energijom.

Bratislav Zečević, direktor JP „Gradac” Čačak kaže da su putevi na teritoriji Čačka za sada prohodni.

Zlatibor Foto: Kurir/Z.G

„Sneg pada i očekujemo da će napadati na višim visinskim zonama. Ekipe će krenuti da čiste puteve u brdsko-planinskim delovima grada. Za sada su putevi prohodni”, kazao je Zečević za Tanjug.

Predsednik opštine Lučani MIlija Milenković kaže da sneg nije izazvao probleme u saobraćaju, ali da jedno dragačevsko selo nema struje.

„Svi putni pravci su prohodni i očišćeni. Sneg nije izazvao probleme u saobraćaju. Selo Rtari jutros nema struje, ali se radi na otklanjanju kvara”, rekao je Milenković za Tanjug.

U Ivanjici se visina snežnog pokrivača kreće od pet do 15 centimetara, u zavinosti od dela opštine.

„Snega ima oko pet centimetara u nižim zonama i gradskom području dok ga po selima na većim nadmorskim visinama ima oko 15. Ekipe su na terenu, a za sada su putevi prohodni. Sneg je počeo da pada oko pet jutros, sada je intenzitet malo manji, ali ako bude padao bez prestanka do popodnevnih sati, situacija može biti ozbiljnija”, rekao je za Tanjug Aleksandar MItrović, predsednik opštine Ivanjica.

AMSS: Uvedena zabrane za teretnjake

Prema podacima Zimske službe "Puteva Srbije", svi putni pravci koji vode ka zimskim turističkim centrima i planinskim predelima su prohodni, ali je zbog pogoršanja vremenskih uslova uvedena zabrana za saobraćaj teretnjaka na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta rekla je danas Tamara Ninić iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

"Nemamo ništa što je za sada neprohodno. Međutim, zabrane za kamione i šlepere su već uvedene na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta, na području Valjeva i Šapca, zapravo i na glavnoj magistrali Valjevo-Šabac preko Koceljeve, tu je takođe zabrana za teretna vozila. To su poslednje informacije koje smo dobili negde oko 7.40 časova, a može doći i do promena i uvođenja zabrana na još pojedinih putnih pravaca", izjavila je Ninić za Tanjug.

Prema njenim rečima, svi vozači, a naročito vozači teretnih vozila, trebalo bi da se informišu pre nego što krenu na put da bi bili upućeni u to da li je na još nekom putnom pravcu uvedena zabrana kretanja.

Poručila je da bi svi koji kreću na put trebalo da pokušaju da se kreću putevima prvog prioriteta jer su to putevi koji se najbolje održavaju i gde je najmanja verovatnoća da dođe do nekih nepredviđenih situacija.

Pogoršani uslovi na putevima i u Beogradu

Rekla je da je pogoršanje uslova na putevima primetno i u Beogradu, ali da su najzahtevniji uslovi u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije.

U Beogradu pada kiša i sneg Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Najavljene su padavine tokom dana i u istočnim predelima, kao i na jugoistoku zemlje. Tamo je takođe, prema najavama meteorologa, moguć i jak vetar, što može donositi snežne nanose, dodatno otežavati i usporavati vožnju, tako da je danas svakako neophodna jedna oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu, uz obavezu zimsku opremu, naravno, ukoliko putujete u predelima gde su padavine, dakle ka planinskim turističkim centrima i uopšte ka planinama", istakla je ona.

Stanje na graničnim prelazima

Ninić je navela da je trenutno stanje na graničnim prelazima ovog jutra mirno i da nema dužih zadržavanja ni na putničkim, ni na teretnim terminalima. Govoreći o radovima na putu, napomenula je da je na deonici preko Debelog brda, gde je na snazi bila obustava saobraćaja, uvedeno naizmenično propuštanje, kao i da će se radovi na toj deonici izvoditi do kraja ove godine.

"Takođe, između Sokobanje i Knjaževca nema radova, obustava je završena, možete prolaziti tim putnim pravcima regularno. Na auto-putu, obustava je bila na snazi u zoni petlje Feketić, sada su ti radovi završeni, ali na regionalnom putu Vrbas Feketić je i dalje na snazi obustava, tako da svi oni koji putuju eventualno ka Vrbasu i ka Feketiću moraju koristiti obilazni put, zapravo preko Srbobrana", rekla je.

Uputila je apel vozačima da putuju tokom dana jer, prema njenim rečima, noću i rano ujutru temperatura bude dosta niža i dovodi do stvaranja poledice.

"Tokom noći, jutra, večeri, kada je i temperatura dosta niža, poledica takođe može biti jako veliki problem, i onda je bolje nekako iskoristiti dan za putovanje. Planirajte više vremena ukoliko dođe do nečeg vanrednog, dovoljnu količinu goriva, a mi smo svakako tu ukoliko nešto zatreba", objasnila je ona.

Istakla je da se vozači najčešće javljaju službama AMSS-a u slučajevima kada ne mogu da startuju automobil zbog praznog akumulatora.

"Za sada nismo imali ovoga jutra nešto gde je bilo nešto vanredno, da je neko ostao negde sa nekim značajnijim problemom, sve su to neki regularni kvarovi, ali nam prijavljuju da padavina već ima na teritoriji Valjeva, Šapca, na jugozapadu zemlje", zaključila je ona.

U Srbiji je zimska oprema obavezna od 1. novembra do 1. aprila kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Zimska oprema obuhvata zimske gume na svim točkovima sa dubinom gazećeg sloja od najmanje četiri milimetra, uz lance za sneg koji su obavezni van naseljenog mesta kada ima snega ili leda na putu.