MILOŠ VUČEVIĆ O POSETI ADEMA MAVRIĆA TIRANI: "Sad baš da vidim sve one patriote - Gde ste sada desničari da kažete koju reč, kada ste prozivali Vučića"
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se video porukom na Instagramu povodom posete potpredsednika Narodne skupštine Adema Mavrića samitu u Tirani.
- Gledam jučerašnje snimke iz Tirane sa skupa Evropske unije i zapadni Balkan. I vidite, Adem Mavrić ne skriva zadovoljstvo i osmeh sa lica čak ni kad se nalazi u društvu Aljbina Kurtija, premijera lažne države Kosovo. I sad baš da vidim sve one patriote. Gde ste sada desničari da kažete koju reč, kada ste prozivali Vučića svaki put kada se našao na sastancima koje Evropska unija organizuje, a oni većina, bar u Evropskoj uniji vidi Kosovo, nažalost kao nezavisnu državu, što za nas nikako ne može biti prihvaćeno. Pa bi bio red da i sada kažete koju rečenicu o tom pitanju i bar da kažete zašto se tako cereka i smeje dok je u prisustvu Aljbina Kurtija. Ali to za Adema Mavrića nije svakako bio neprijatan susret, što pokazuje i njegovu politiku, a i politiku Studentske liste. I tek ćete videti kakve će odluke donositi štetne, po nacionalne i državne interese. Zato živela sloboda, sloboda svim nepravedno uhapšenima, privedenima, utamničenima, sloboda Srbiji. Do pobede - rekao je Vučević.