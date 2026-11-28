- Gledam jučerašnje snimke iz Tirane sa skupa Evropske unije i zapadni Balkan. I vidite, Adem Mavrić ne skriva zadovoljstvo i osmeh sa lica čak ni kad se nalazi u društvu Aljbina Kurtija, premijera lažne države Kosovo. I sad baš da vidim sve one patriote. Gde ste sada desničari da kažete koju reč, kada ste prozivali Vučića svaki put kada se našao na sastancima koje Evropska unija organizuje, a oni većina, bar u Evropskoj uniji vidi Kosovo, nažalost kao nezavisnu državu, što za nas nikako ne može biti prihvaćeno. Pa bi bio red da i sada kažete koju rečenicu o tom pitanju i bar da kažete zašto se tako cereka i smeje dok je u prisustvu Aljbina Kurtija. Ali to za Adema Mavrića nije svakako bio neprijatan susret, što pokazuje i njegovu politiku, a i politiku Studentske liste. I tek ćete videti kakve će odluke donositi štetne, po nacionalne i državne interese. Zato živela sloboda, sloboda svim nepravedno uhapšenima, privedenima, utamničenima, sloboda Srbiji. Do pobede - rekao je Vučević.