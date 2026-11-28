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Imenovanje vršilaca dužnosti direktora dva javna preduzeća na sednici Skupštine opštine Bajina Bašta, održanoj u četvrtak, 26. novembra, dobilo je politički epilog nakon što je objavljeno da su četiri opoziciona odbornika iz koalicije "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" koja su podržala kadrovski predlog Srpske napredne stranke (SNS) podnela ostavke na odborničke mandate.

Na sednici lokalnog parlamenta za vršioca dužnosti direktora JKP "12. septembar" imenovan je Ivan Marković, dok je za vršioca dužnosti direktora JP "BB Term" imenovan Novica Stojkanović. Posebnu pažnju privuklo je glasanje za imenovanje Markovića, čiji su izbor podržali i pojedini odbornici opozicione liste "Ujedinjeni za Bajinu Baštu“.

Nakon sednice, na društvenim mrežama objavljeno je saopštenje Studentskog pokreta u kojem su naveli imena odbornika koji su glasali za predlog SNS-a.

U saopštenju je njihov postupak ocenjen kao "suprotan principima Studentskog pokreta i vrednostima na kojima počiva njihovo zajedničko delovanje". Kako je dalje saopšteno, ovakvim glasanjem dovedeni su u pitanje principi koji su okupili članove pokreta, kao i međusobno poverenje.

- Nakon što su prepoznali svoju grešku i preuzeli odgovornost, Slavica Marković, Obrad Malešević i Mihailo Novaković podneli su ostavke i vratili svoje odborničke mandate. Jovan Marković je takođe podneo ostavku, vratio svoj mandat i istupio iz Opštinskog tima Studentskog pokreta u Bajinoj Bašti - navodi se u saopštenju.

Na kraju objave poručeno je da Studentski pokret ostaje dosledan vrednostima zbog kojih je nastao, ističući da su i oni imali poverenja u ljude sa kojima su učestvovali na lokalnim izborima u martu ove godine, verujući da dele iste vrednosti.

- "Ipak, ovog puta napravljena je greška koja nije smela da se dogodi. Izvinjavamo se svim građanima koji su nam ukazali poverenje i koje je ovaj postupak razočarao. Njihovo poverenje obavezuje nas da iz ovoga izvučemo pouke i nastavimo da radimo dosledno principima koje zastupamo - navodi se u saopštenju.

S druge strane, prema informacijama koje su redakciji portala Glas zapadne Srbije prenete iz redova SNS, ostavke odbornika usledile su nakon pritisaka iz Beograda, zbog toga što su podržali kadrovski predlog SNS-a bez prethodne saglasnosti predstavnika Studentskog pokreta.

- Iz redova SNS-a iznose i tvrdnju da je nakon sednice od odbornika zatraženo da podnesu ostavke - navodi taj portal.

Novi odbornici iz redova NPS

Prema zvaničnom spisku na sajtu Opštine Bajina Bašta i izbornoj listi kandidata, koalicija "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" osvojila je 19 odborničkih mandata u sazivu Skupštine opštine Bajina Bašta nakon lokalnih izbora u martu 2026. godine (lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila je 158 glasova, a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" 40 glasova).

Nakon što Skupština konstatuje ostavke četvoro odbornika, njihova mesta bi po redosledu sa izborne liste trebalo da popune kandidati Mirjana Simić, Goran Jelisavčić, Petar Biljić i Nikola Gavrilović, svi ispred Narodnog pokreta Srbije (NPS).

Podsećamo, koalicija "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" bila je zajednička izborna lista pet opozicionih stranaka (NPS, SSP, Srce, Novo lice Srbije i Dveri) i neformalne grupe studenata/mladih.