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Voditelj jutarnjeg programa Prve TV, Miloš Radenković, oglasio se nakon što je njegovom gostu Milanu Antonijeviću pozlilo tokom programa u studiju, a voditelj mu je ukazao pomoć.

On je otkrio da je gost u studio ušao sasvim normalno, bez bilo kakve naznake ili žalbe da se ne oseća dobro, niti da bi mogao da kolabira.

1/3 Vidi galeriju Milanu Antonijeviću pozlilo u studiju u programu uživo Foto: screenshot prva tv

- Gospodin Antonijević je u studio ušao sasvim normalno, osećao se dobro, međutim, njemu je u toku programa pozlilo. I pre nego što je drugi sagovornik, gospodin Manojlović, reagovao i konstatovao da Milanu nije dobro, i sam sam primetio promenu kod njega. Odmah sam ustao sa stolice i prišao mu da ga pridržim da ne bi pao sa stolice. Ukazali smo mu prvu pomoć i nakratko prekinuli program, odnosno otišli na reklame. Pomogli smo mu dok nije stigla Hitna pomoć, koja je dalje preuzela pružanje pomoći - otkrio je Miloš.

Nakon završenog programa čuo se sa gostom kojem je pozlilo.

- Tokom programa se glavni urednik Prve TV čuo sa gospodinom Antonijevićem, koji je rekao da je bolje, što sam nekoliko puta rekao do kraja emisije. Nakon završenog programa, čuo sam se i sam sa Milanom, koji me je obavestio da je sada dobro i da će pratiti instrukcije i savete lekara i uraditi sve potrebne analize. Najvažnije je da se on sada oseća dobro - zaključio je Radenković.

Tokom emitovanja Jutarnjeg programa na Prvoj TV došlo je do neočekivane i dramatične situacije kada je u studiju tokom živog prenosa pozlilo gostu Milanu Antonijeviću. Voditelj je skočio je sa svog mesta kako bi pridržao gosta i sprečio ga da padne sa stolice na kojoj je sedeo.

Kako bi se ukazala pomoć, Miloš Radenković je odmah od kolega iz režije zatražio prekid programa uz reči: „Kolege, pustite reklame”, rekao je Miloš, što je odmah i učinjeno.