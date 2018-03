ANA BRNABIĆ: ZSO nije kompenzacija za Kosovo u UN, Brisleski sporazum potpuna pobeda Srbije

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić odbacila je danas navode da je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) kompenzacija za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, podsetivši da je ZSO deo Briselskog sporazuma i da to mora da se implementira.

"Dogovori moraju da se poštuju. Nema daljih pregovora oko ZSO. Nećemo dati ništa drugo, jer to stoji u Briselskom sporazumu", rekla je Brnabić u parlamentu.

Ona je istakla da je Briselski sporazum bila diplomatska pobeda Srbije, a dokaz za to je što Priština ne želi da ga implementira.

"I danas insistiramo na sprovođenju Briselskog sporazuma. Zar smo mi krivi zato što Brisel ne poštuje dovoljno svoj sopstveni potpis, vreme i enegiju da oni budu garant Briselskog sporazuma", upitala je Brnabić i istakla da je taj sporazum apsolutno u interesu građana Srbije.

Ona je retorički upitala da li neko misli da Priština ne bi sprovela Briselski sporazum da je bio u njenom interesu i podsetila da je sporazume koji je svojevremeno potpisao Borko Stefanović (DS) o integrisanom upravljanju granica. odmah bio sproveden, jer je bio potpuno loš.

"Svi se sada vraćaju na to što je pisalo 'border' - granica. Kad imate takve sporazume, svi trče da ih implementiraju", rekla je Brnabić.

Briselski sporazum je potpuna pobeda Srbije

BEOGRAD - Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija nastaviti da insistira na sprovodjenju Briselskog sporazuma, jer je kako je rekla, taj sporazum potpuna pobeda Srbije.

"Briselski sporazum je potpuna pobeda Srbije i dokaz za to je to što Priština ne želi da ga implementira, jer oni vide da je to pobeda dijaloga i političkog umeća Beograda", rekla je Brnabićeva u Skupštini odgovarajući na pitanje Djordja Vukadinovića, poslanika iz poslaničke grupe Nova Srbija.

Ona je istakla da Vukadinović nema pravo da kaže da je sporazum loš i da sada "ubiramo gorke plodove", zato što nije implementiran. "Briselski sporazum je u interesu gradjana Srbije i integriteta Republike Srbije i mi ćemo nastaviti da insistiramo na njegovoj implementaciji", naglasila je premijerka i dodala da je Zajednica srpskih opština deo tog sporazuma i da zato mora da se njeno osnivanje sprovede u delo.

Vukadinović je ocenio da je Briselski sporazum potpisan ishitreno i naivno, kao i da je greška svih onih koji su u tome učestvovali. On je citirao izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, 25. avgusta 2015, u kojoj je čestitao gradjanima Kosova potpisivanje Briselskog sporazuma.

Premijerka je tim povodom ocenila da su Vučićeve reči "jasnije i tačnije danas, nego tada kada su izrečene". Ona je naglasila i da Srbija nikada neće dozvoliti Kosovu da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama i upitala Vukadinovića odakle mu ideja da uopšte tako nešto pita.

Kritike na račun Briselskog sporazuma uputio je i poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Djurišić, koji je naglasio da vlada treba da prestane da zamagljuje istinu, jer su potpisali nešto što "oni nisu hteli da prihvate". On se posebno osvrnuo na činjenicu da je Briselskim sporazumom sever Kosova integrisan u kosovsko pravosduje.

Reagujući, premijerka je naglasila da je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova proglašena 2008. godine, kada je predsednik Srbije bio Boris Tadić. "Posle te 2008. vi ste pregovarali o sporazumima, koji su odmah implementirani jer su svima odgovarali, osim Srbiji", odgovorila je Ana Brnabić.

