DAČIĆ: Nema stabilnosti u regionu bez kompromisnog rešenja, Srbija da insistira na roku za Briselski sporazum

BEOGRAD - Srbija ne treba da izlazi iz Briselskog sporazuma, ali treba da insistira na tome da se zna do kada će trajati njegova implementacija, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i naglasio da dijalog o trajnom rešenju za pitanje Kosova nije ni počeo.

"Javnost mora da shvati da se trenutno vodi dijalog o tehničkim pitanjima, a da dijalog o trajnom rešenju nije ni počeo jer Priština ne želi te razgovore", rekao je Dačić za RTS.

On je izrazio uverenje da bi bivša šefica evropske diplomatije Ketrin Ešton povukla potpis s Briselskog sporazuma jer je, kako tvrdi, razočarana njegovom implementacijom.

"Ili taj dogovor postoji ili ne postoji, hoće li EU da to ispuni ili ne, oni su garant, mi ne bismo ni trebalo da se bavimo time", rekao je Dačić.

Na pitanje da li je realno da se Zajednica srpskih opština formira 20. aprila jer Priština preti novim hapšenjima, Dačić je rekao da za razliku od Albanaca koji su devedesetih godina prošlog veka formirali ilegalne institucije, Srbi formiraju ono što je dogovoreno.

"Svi oni lažu, lažu pred očima međunarodne javnosti, koja ćuti na njihove laži", rekao je Dačić.

Na izjavu zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja da je dijalog nemoguć zbog agresivne kampanje Beograda za povlačenje nezavisnosti Prištine, Dačić je odgovorio kontrapitanjem: "A nije agresivna kampanja kad oni idu sa ambasadorima SAD, Francuske, Velike Britanije i islamskih zemalja da teraju druge zemlje da priznaju Kosovo. To je vrhunac bezobrazluka i cinizma", rekao je Dačić.

On je naglasio da nema stabilnosti u regionu bez kompromisnog rešenja kojeg ne može biti bez uvažavanja i srpskih interesa.

"Nemam nikakve dileme da dijalog treba da se nastavi", poručio je Dačić.

On je, ipak, naglasio da pre pet godina niko nije mogao ni da pomisli da neće biti realizovano ništa od glavnog cilja Briselskog sporazuma što je ocenio kao poraz međunarodne zajednice i EU.

"Nije implementirana glavna stvar - Zajednica srpskih opština", naglasio je Dačić, te je naglasio da Srbija ne treba da izlazi iz Briselskog sporazuma, ali treba da insistira do kada će trajati njegova implementacija.

Na pitanje ako se pokaže da je Briselski sporazum samo "mrtvo slovo na papiru", da li bi realizovao svoju ideju da povuče potpis s tog sporazuma, Dačić je upitao "da li je Srbija ta koja nije sprovela Briselski sporazum".

"Ne možete tražiti od nekoga ko je ispunio svoje obaveze da bude odgovoran za nešto što neko drugi nije uradio", poručio je Dačić.

On je ponovio da je jedina moguća i brzo ostvariva ideja za pitanje Kosova - razgraničenje, odnosno podela.

Dačić je dodao da Srbija mora da zaštiti svoje nacionalne i državne interese, da vodi računa o geostrateškoj situaciji i o budućnosti Srbije.

Upitan za sadržaj pravno-obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine, on je rekao da niko ni u EU ne zna šta to znači.

"Ako ne zna Johanes Han, onda najmanje ja to znam", rekao je Dačić.

Dačić je poručio da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova.

"Mi smo za dijalog i nećemo nikoga provocirati, ali ne damo na sebe i svoje dostojanstvo. Ako ne dođe do kompromisa, do rešenja će doći u neka druga vremena", poručio je Dačić.

Upitan da li isključuje mogućnost da će Vojska Srbije morati da interveniše na KiM, i da li je to realno i moguće, Dačić je rekao da "mi sada ulazimo u sferu javne reči, za koju uopšte ne bi bilo dobro da u javnoj sferi izgovaramo".

"Vi hoćete da ja kažem ili da nećemo da reagujemo ako napadnu sever, što onda znači da slobodno mogu da napadnu, ili da ćemo da upotrebimo vojsku - pa će svi da skoče i kažu spremate se za rat", rekao je Dačić.

Dačić je naglasio da Srbija nikad neće ratovati, ali da mora da brani svoj narod.

"Tu nema nikakve dileme", zaključio je Dačić.

Ja sam protiv rekonstrukcije Vlade Srbije

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je večeras da je on protiv rekonstrukcije Vlade Srbije, kao i da se on trudi da bude deo tima.

Dačić čija je Socijalistička partija Srbije glavni koaliconi partner vladajuće Srpske napredne stranke, kazao je na TV RTS da ne veruje da se njegove izjave ili ponašanje mogu povezati s izjavom predsednice Vlade Ane Brnabić da je "rekonstrukcija neophodna jer ima ministara koji nisu timski igrači".

"Ja sam predsednik stranke koja je druga po snazi u Srbiji, nisam samo ministar. Moram da se bavim političkim stvarima, ne samo onim koje su deo Ministarsva spoljnih poslova... Ja se ne mešam u rad drugih ministara i trudim se da budem deo tima", kazao je Dačić, prvi potpredsednik Vlade.

Upitan da li će se resor Evropskih integracija pripojiti Ministarstvu spoljnih poslova, Dačić je kazao da "sve najbolje misli o Jadranki Joksimović koja vodi ministarstvo za EU integracije.

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) je govoreći o inicijativi da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Beogradu, kazao da smatra da "ne bi bilo loše da se naprave spomenici" i da se "organizuje dežurstvo" da se ti spomenici čuvaju.

"Protiv sam toga da spomenik bilo kome izaziva podele u društvu", kazao je Dačić i dodao da će istorije i vreme pokazati ko kakvo mesto zaslužuju.

Naveo je da pitanje spomenika ne treba da bude pitanje o kojem se neko "svadja".

Dačić je govoreći o svojoj izjavi da bi povukao potpis s Briselskog sporazuma, kazao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "nije za tako radikalne mere".

On je kazao da se sada u Briselu ne vodi nikakav dijalog Srbije i Kosova o trajnom rešenju.

"Jedna je stvar unutrašnji dijalog. Dijalog o trajnom rešenju nije počeo, jer Priština to ne želi, njih je baš briga, oni neće da realizuju Briselski sporazum, oni samo žele da Srbija prizna nezavisnost Kosova", istakao je Dačić.

Dačić rekao je da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, i da će učiniti sve da dodje do kompromisa.

"Siguran da govorim u ime velike većine, Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova. Vodićemo dijalog i sve ćemo učiniti da dodje do kompromisa, a ako ne dodje do kompromisa, rešenje ovog pitanja će ostati za neko drugo vreme", rekao je Dačić u intervjuu za RTS.

On je poručio i da niko ne treba da misli da može silom da rešava pitanje Kosova, jer bi se time izazvao "sukob ogromnih razmera".

"Oni misle da je rešenje da mi priznamo nezavisnost Kosova, a nije to rešenje i nikad se neće desiti! Rešenje je kompromis", rekao je Dačić.

Upitan kako će Srbija reagovati ako budu napadnuti Srbi na Kosovu, rekao je da to "ulazi u sferu javne reči" i da "šta god da kaže, biće loše protumačeno".

"Pitanje je da li Albanci imaju dozvolu, hoće li napasti sever, taj ko to dozvoli rizikuje rušenje mira i stabilnosti, ali ne Srbija. Srbija nikad neće rat ali mora da brani svoje gradajne", rekao je Dačič.

Dačić je ponovio da misli da je "razgraničenje Kosova" najbolje rešenje, ali da je to njegovo lično mišljenje.

"Mislim da je to jedina realno moguća i jedino ostvariva ideja, ali to je moje mišljenje koje čak ni u mojoj partiji nema podršku", dodao je on.

