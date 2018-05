SKANDAL! TOMA NAPAO KURIR: Vi ste bednici, moja Dragica zaslužuje priznanje!

Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, u pokušaju da odbrani suprugu Dragicu i sina Radomira, gradonačelnika Kragujevca, pošto je majci dodelio najviše gradsko priznanje, bez ikakvog povoda brutalno je napao Kurir!

Nikolić je, naime, ustvrdivši da je Dragica zaslužila nagradu, poručio da su zaposleni u Kuriru "bedne duše".

On je zamoljen da prokomentariše odluku sina Radomira da plaketu Svetog Đorđa dodeli majci, odnosno fondaciji "Dragica Nikolić" i odgovori na komentare u javnosti da je takav potez komičan, neukusan... Umesto odgovora, stigle su salve uvreda.

- Ne znam da li ste saslušali obrazloženje plakete i da li ćete navesti koliko je novca fondacija "Dragica Nikolić" uložila da deca i odrasli u Kragujevcu makar delimično steknu utisak da Srbija nije samo u Beogradu. I dalje ne mislim da ste vi i vaše kolege u Kuriru bedne duše, mada se tako ponašate. Tako mislim o onima koji vam na razne načine obezbeđuju plate - naveo je bivši šef države.

Kako je Kurir juče objavio, gradonačelnik Nikolić dodelio je u nedelju najviše gradsko majci Dragici, i to za pomoć Kragujevčanima i promociju grada (?!).

- Odlukom gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, plaketa Svetog Đorđa dodeljena je Prvoj kragujevačkoj gimnaziji i Muzičkoj školi "Dr Miloje Milojević" za izuzetan doprinos afirmaciji i promociji Kragujevca u zemlji i inostranstvu. Za izuzetan doprinos u pružanju pomoći gradu i građanima Kragujevca, afirmaciju i promociju Kragujevca kao mesta negovanja ljudskih i humanih vrednosti, plaketa Svetog Đorđa dodeljena je fondaciji "Dragica Nikolić" - navedeno je na sajtu Grada Kragujevca.

Priznanja su uručena na svečanoj sednici Skupštine grada Kragujevca, koja je bila posvećena obeležavanju Đurđevdana, Dana grada, i jubileja - 200-godišnjice proglašenja za prvu prestonicu moderne srpske države.

- Krste se ljudi, čudu ne mogu da se načude da li je to moguće. Nikolićevu odluku ne mogu da objasne ni Sveti Petar i Pavle, to normalno nije. Pa makar da je izgradila auto-put i da je majka do Meseca, to se ne radi - kaže za Kurir bivši gradonačelnik Kragujevca i lider Zajedno za Šumadiju Veroljub Stevanović.

Nije sporno da je fondacija "Dragica Nikolić" donirala novac za izgradnju parka i porodilišta u Kragujevcu, ali je, kako ocenjuje, upitan način i trošenje novca.

- I vrlo je sporna dodela, to se prosto ne radi. U redu što je bahat, neznalica, moguće i edipovac, ali to je njegov problem. Naš problem je što se njegovim odlukama i potezima narušava ugled grada, koji grca u dugovima, kao i prestiž tog najvišeg gradskog priznanja - dodaje Stevanović.

Koordinator Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović smatra komičnim što se nagrađivanje dešava praktično u okviru kuće:

- Još jedna farsična predstava. Sin gradonačelnik dodeljuje gradsko priznanje majci. Krajnje neukusno. Uputnije bi bilo da država ispita poslovanje fondacije, jer je u javnosti bilo sumnji u vezi sa njenim radom i finansiranjem.

Radomir Nikolić nije odgovarao na pitanja Kurira.

Ključni motiv

Porodične veze Politikolog Boban Stojanović smatra da je potpuno neumesno da gradonačelnik Kragujevca dodeljuje priznanje majčinoj fondaciji:

- Možda je fondacija i pomogla donacijama Kragujevcu, ali jasno je da su porodične veze ključni motiv. To je veoma ružno i neukusno. Ali i od tog "incidenta" postoje veći problemi, a to je da Kragujevac pod vođstvom Radomira Nikolića grca u dugovima, a da je i poslovanje Dragičine fondacije problematično.

