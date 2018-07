KO SU NINDŽA I KLEMPO IZ SKUPŠTINE: Da li znate Tomu Jegulju, Sunđera Boba, Cicu, Tigra, Frku? Ovo su URNEBESNI nadimci srpskih političara!

Baš kao u vrtiću ili školi, nadimci se i na političkoj sceni zarađuju uglavnom zbog naravi, fizičkog izgleda ili upečatljivog kiksa. Da nije toga, ne bismo ni znali da je donedavno na sudbinu Srbije prilično uticao Ždral, odnosno Jegulja, kako su u internim krugovima zvali bivšeg predsednika Tomislava Nikolića.

Pre Nikolića uticajni su bili Maneken (Boris Tadić), Miki Maus (Božidar Đelić) i Sunđer Bob Kockalone (Vuk Jeremić), a nasledili su ih Zmiki, Manulać i Jorgos. O kome je reč otkrivaju nam njihovi najbliži saradnici. Naprednjak Veroljub Arsić iz Požarevca poneo je nadimak Vecko, a Aleksandar Martinović se toliko zamerio Vojislavu Šešelju da mu je ovaj zalepio nadimak Klempo.

Posle posete Iranu, gde se pojavila pokrivena hidžabom, predsednicu Skupštine Maju Gojković novinari su prozvali Nindža.

Zaposleni NBS smislili su za guvernerku Jorgovanku Tabaković novi nadimak - Jorgos.

- Ona je za svoje bliske prijatelje i saradnike Cica, a među zaposlenima je Jorgos. Muški nadimak je zaslužila zbog stamenosti i autoriteta koji je vidljiv na svakom koraku - otkriva naš izvor iz NBS.

Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić u svojoj partiji poznat je kao Mrka Frka.

- Istina je, više me ne zovu ni Tigar ni Mrka Pre Roka, već Mrka Frka. Niko od drugova ne skače sa stolice kad uđem u kancelariju, ali ne propuštam priliku da ih teram da rade i privređuju. Odatle i taj dodatak Frka - objašnjava nam Mrkonjić. Ivica Dačić je za mnoge šef, a za najbliže je Ivek.

Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić otkriva za naš list da su ga od najranije mladosti svi zvali Rakac.

- Niko nije znao kako mi je pravo ime. Svi su me znali kao Rakac. Ali to je bilo ranije, sada me oslovljavaju sa ministre, šefe ili Rasime, kako je kome ćef - objašnjava ministar.

Nije poznato ko je smislio nadimak Boža Derikoža za bivšeg ministra finansija Božidara Đelića, ali je za njegov drugi nadimak Miki Maus "krivac" poslanica SRS Nataša Jovanović.

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović priznala je da je nadimak Zmihajlović dobila pre ulaska u politiku. Nju su tako zvali đaci kojima je bila profesor u školi, verovatno zbog strogosti. Kada je bila baš rigorozna, u školskom dvorištu je za nju važio nadimak Zmiki.

Zoran Anđelković Baki Sam sam kriv za svoj nadimak Socijalista Zoran Anđelković nam je ispričao da je sam kriv za svoj nadimak Baki. - Kad sam došao u Beograd i postao sekretar socijalističke omladine, nisam mogao da upamtim kako se ko zove, pa sam sve drugove zvao Baki. A onda su svi ti koje sam tako zvao udarili kontru i počeli mene da zovu Baki, i evo, ostalo je tako. Više me niko ne zove Zoran - priznaje Anđelković.

Radikali najviše kumovali Babić Manulać Zbog brojnih gafova za skupštinskom govornicom, direktor "Koridora Srbije" Zoran Babić je zaradio nadimak Manulać po liku iz "Zone Zamfirove". Po kuloarima se priča da su tome kumovali radikali, kao i za najveći broj nadimaka koji su se prilepili našim političarima.

