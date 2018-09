HOTI O BEZBEDNOSNOJ SITUACIJI NA KOSOVU I METOHIJI: Sve po planu, KPS na terenu

Jedinice KPS su na terenu, sve je pod kontrolom i po planu, kaže zamenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti pred dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u posetu Kosovu i Metohiji.

"Policija je u kompletnom sastavu, od svih policijskih komandira je zatraženo da prekinu odmore za ovaj vikend, kako bi na terenu bio kompletan sastav policije", rekao je Hoti za Tanjug.

Na pitanje koje su jedinice uključene u obezbeđivanje posete, on je rekao da su to jedinice KPS-a koje su zadužene, kako je naveo, za ovu operaciju.

"Na terenu za sada sve teče po planu i trenutno nema nikakvih operativnih ili obaveštajnih informacija o bilo kakvim neredima ili nepredviđenim situacijama.

Očekujemo da sve protekne mirno i da sve ide po planu", rekao je Hoti.

On je za Radio Kontakt plus ranije napomenuo i da se zbog posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu očekuju gužve u saobraćaju, navodeći da će saobraćajna policija i redovne policijske jedinice regulisati to na terenu.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir