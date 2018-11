PETRIČ: Vučić je državnik posvećen rešavanju istorijskog sukoba

BEČ - Vučić je ponekad tvrd u ponašanju, a sveukupno on je državnik koji zna da je od presudne važnosti pronaći rešenje za istorijski sukob Srba i Albanaca, kaže bivši izaslanik EU za Kosovo i jedan od najboljih poznavalaca regiona Volfgang Petrič.

Tako Petrič ocenjuje napore Aleksandra Vučića u dijalogu sa Prištinom i međunarodnom zajednicom za kompromisno rešenje kosovskog problema.

"On zna da samo prevazilaženjem tog problema Srbija može da napreduje i da on to mora da učini. To bih i ja učinio i nadam se da će Vučić nastaviti sa tim naporima. Znam i da za to ima podršku EU, rekao je Petrič, odgovarajući na pitanje šta bi on uradio da je na mestu predsednika Srbije u ovako suženom prostoru za pronalaženje kopromisnog rešenja za kosovski problem.

Petrič naglašava da je EU, poučenja dosadašnjim iskustvima, ne želi da uvozi probleme, te da je bitno da se poslednji veliki, kako kaže, istorijski problem na Bakanu, konflikt Srba i Albanaca reši u evropskom duhu, duhu kompromisa.

Uveren je da su predsednik Vučić i Hašim Tači prave ličnosti koje mogu dovesti do tog rešenja, kao što su i dva premijera Grčke i Makedonije rešili 26-godišnji spor oko imena makedonske države. On istovremeno kaže da postoji velika zabrinutost u Briselu zbog poslednjeg razvoja događaja na Zapadnom Balkanu.

- Određene mere kao što je uvođenje novih carina na robu iz Srbije i BiH, su protivne CEFTA sporazumu, tako i duhu i ideji EU. To mora da prestane, rekao je Petrić komentarišući nedavne poteze Prištine.

- Mislim da bi trebalo iskoristiti vreme, par meseci koliko će još aktuelna Evropska komisija ostati na funkciji, kao i Federika Mogerini. Uveren sam da sada treba pojačano voditi razgovore i Beograd bi, prema meni, trebalo da preduzme inicijativu i zatraži brži napredak, te i razmatranje novih oblika dijaloga. Možda neki novi oblik može voditi ka bržem rešenju. Vreme svakako ističe, upozorava on.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Youtube Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir