VUČIĆ O HAPŠENJU SRBA NA KOSOVU: Albanci su spremni da plate svaku cenu, a mi...?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras veliku zabrinutost što građani Srbije ne žele rešavanje kosovskog problema i ne znaju s čim se suočavamo, a Albanci su, kaže, spremni da u potpunosti zaokruže svoju državnost i spremni su da plate svaku cenu, da to urade na svaki način.

Vučić je, u emisiji Oko, kazao da ga zabrinjava istraživanje koje pokazuje da građani misle da možemo da držimo status kvo.

"To je nemoguće. Mi se suočavamo sa željom Albanasca da u potpunosti zaokruže svoju državnost. Spremni su da plate svaku cenu, da to urade na svaki način. Da li se upitamo svi, da li smo mi spremni da i mi to platimo", upitao je on.

Vučić je naglasio da se ne može držati zamrznuti konflikt ni između Rusije i Ukrajine, da može samo do sledećeg broda, stradalog u Lugansku, Donjecku ili nekom drugom kraju.

"Ko vam garantuje da ćete držati status kvo. Niko to ne želi, Evropa, a ni svet, ne žele ni Albanci, kojih je trenutno na KiM 91 do 92 odsto, a već imaju potvrđenu državnost od starne stranog zapadnog sveta", rekao je on.

foto: Printscreen RTS

Vučić je upitao šta bi trebalo da radimo, ukoiko dođe do bilo kakvog sukoba.

"Da se radujemo što će srpska vojska ući i rizikovati sukob sa NATO, ili da kažemo uđite pobijte naš narod. Zato sam sve vreme govorio "Ajmo da pronađemo kompromisno rešenje", bez rešenja ulazimo u ogrome probleme za naš narod", poručio je on.

Odgovarajući na pitanje da li je loša politika u proteklom veku kriva za problem sa Kosovom, Vučić je odgovorio da szaboravljamo da smo prvi put, posle Prvog balkanskog rata preuzeli ono što nam je pripadalo - kosovski vilajet stavljamo pod svoju kontrolu.

"Ljudi misle da je bilo naše od pamtiveka, ali to ne odgovara istini. Imali smo probleme od Berlinskog kongresa, uspostavljanje prve Prizrenske lige, borili smo se uvek za ovaj prostor, a iz decenije u decieniju smo gubili", rekao je Vučić.

Već 1991.smo imali svega 17 odsto stanovnika na KiM, ukazao je on.

Naveo je da su Albanci bili veoma disciplonovani i sve davali za svoju kosovsku državu, a mi Srbi smo mnogo bili skloni kompromisima, mnogo napuštali KiM.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir