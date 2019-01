CELA SRBIJA OPLJAČKANA POSLE 5. OKTOBRA! Dinkić prvi ušao u Trezor! Ceo PLATNI PROMET iz devedesetih je NESTAO!

Lider pokreta Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović tvrdi da su nakon 5. oktobra 2000. iz Narodne banke Jugoslavije nestali svi podaci o platnom prometu tokom devedesetih.

- Postoje samo podaci o platnom prometu od 1. marta 2000. godine. Cela Srbija je opljačkana i niko nije kriv - napisao je Radulović na Tviteru.

Uništen softver

Ko je to uradio, zasad je nepoznanica, ali ekonomista Ljubomir Madžar smatra da Radulović možda misli na Mlađana Dinkića, tadašnjeg guvernera - čoveka koji je posle oktobarskih promena prvi ušao u državni trezor.

- Ako je to neko radio, sigurno se i postarao da se ne sazna. Ali iz ovoga mogu da zaključim da možda cilja na Dinkića. On je bio prvi guverner, i pod uslovom da je tačno da su platni prometi obrisani, on bi mogao da bude odgovoran. Takođe, mogao bi da snosi odgovornost i u slučaju da se nije postarao da ih zaštiti od drugih. Pošto ne znam činjenice, ovo ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, zato treba da odgovori sam Dinkić. Onaj Dinkić kog sam poznavao bio je vrlo pošten čovek, ali ne znam za dalje, kad je ušao u politiku - kaže Madžar.

Dobro upućen izvor Kurira otkriva da su podaci platnog prometa nestali tako što je neko namerno uništio softver.

- Stigla je naredba da se uništi informacioni sistem koji je koristila Narodna banka, to je sve stiglo s vrha. Bila je to jasna sabotaža i želja da se prikriju tragovi. Uništen je softver koji je pratio dnevno saldiranje i sistem je pukao, svi podaci su izbrisani - kaže naš izvor.

Sankcije

Advokat Branko Pavlović smatra da su podaci o platnom prometu morali da se čuvaju i na neki drugi način, a ne samo elektronski.

- Sve što se radi mora da postoji i u elektronskoj formi. To je bila ozbiljna država i nije moguće da je sve tek tako nestalo. U to vreme je zemlja bila pod oštrim sankcijama, dizajniranim tako da umremo, da Srbi nestanu. Trgovinske transakcije i platni prometi su bili gotovo onemogućeni, zbog čega je moralo da se dovija i plaća u kešu. Tako su se iz zemlje iznosile silne pare, jer smo mi bili veoma zavisni od uvoza - kaže Pavlović.

Do zaključenja broja Mlađan Dinkić nije odgovarao na brojeve telefone poznate redakciji. Ni Radulović juče nije detaljnije želeo da objasni svoj tvit.

Branko Dragaš

Novac završio na kiparskim računima

Ekonomista Branko Dragaš kaže da bi svim transakcijama moglo da se uđe u trag:

- Svaki novac ima svoj trag. Pošto je zbog sankcija platni promet bio blokiran, novac je iz države odlazio u kešu na Kipar. Da bi mu se ušlo u trag, treba početi sa istragom kiparskih računa, to nije moguće sakriti. S Kipra je novac odlazio u Bejrut, London, Abu Dabi, Rusiju... To je stvar za istražne organe i Interpol.

