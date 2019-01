ŠEŠELJ: Rasim je kralj heroina LJAJIĆ: Ti si ratni zločinac! Radiš po zadatku Zukorlića!

Pre dva dana izdao je knjigu „Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić“, u kojoj se na oko 1.000 strana bavi likom i delom ministra. Ljajić na to odgovara da ga napada osuđeni ratni zločinac, i to, kako tvrdi, po zadatku bivšeg muftije Muamera Zukorlića.

Tužilac da reaguje

Šešelj kaže da tek planira da krene u ozbiljnu promociju nove knjige, u kojoj se bavi navodnim kriminalnim aktivnostima ministra Ljajića.

- To će biti organizovano posle posete predsednika Rusije Vladimira Putina, koja je najavljena za 17. januar, kada ću govoriti o sadržaju. Sakupljeno je dokumentacije i materijala na oko 1.000 strana - kaže on.

Ljajić odgovara da bi, posle ovako ozbiljnih optužbi, javni tužilac morao da reaguje.

- Ili on da odgovara za laži, ili ja da odgovaram za to za šta me optužuje. Ili on da završi u zatvoru, ili ja. A mene, koji ni prekršaj nisam napravio, optužuje osuđeni ratni zločinac, iako je posle sličnih napada u Skupštini ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović 50 puta ponovio da policija nema takve informacije. Jasno je da je Šešelj dobio temu koju mu je dao Muamer Zukorlić. Kako bi on inače bio u javnosti da ne napada?! Danas sam to ja, sutra će biti neko drugi. To je njegova misija, zadatak - tvrdi Ljajić i dodaje da će SDPS reagovati i od ponedeljka pokrenuti niz aktivnosti:

Preko svake mere

- Ovo je prevršilo svaku meru. Ovo više nema veze s politikom. Ovo je jedna baruština. Rijaliti programi su se prelili u realni život. To je tragedija našeg društva. Pre ćemo se od ratova oporaviti nego od svega ovog.

Novi Šešeljev udar na ministra usledio je posle dvomesečnog zatišja. Lidera SRS je, naime, krajem oktobra, baš uoči izbora na BNV, usred parlamenta rekao da policija ima sva operativna saznanja da je Ljajić vođa jednog od najjačih narko-kartela na području Srbije, kao i da ima lažnu diplomu Medicinskog fakulteta. U isto vreme i Zukorlić je tvrdio da je ministar narko-diler.

Muamer Zukorlić DOŠLO VREME DA SE LJAJIĆ RASKRINKA Zukorlić kaže da je besmisleno da se Ljajić brani od optužbi tako što optužuje druge da su nekome dali nekakav zadatak: - Suština je da je Ljajić ogrezao u kriminalu, da je pokrovitelj nekoliko kriminalnih grupa u Sandžaku, te da to u Novom Pazaru svi znaju. Došlo je vreme da se to raskrinka.

Završio u bolnici ŠEŠELJ JUČE OPERISAN

Šešelj je operisan juče na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Promenjen mu je kardioverter defibrilatora koji mu je ugrađen 2012, a to je intervencija koja se radi na nekoliko godina. - Operacija je trajala oko sat i po i sve je proteklo u najboljem redu. Dobro se osećam, pretpostavljam da ću možda i danas biti pušten na kućno lečenje - rekao je Šešelj za Kurir.

