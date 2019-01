BILJANA SRBLJANOVIĆ SOČNO O REDITELJU SRĐANU DRAGOJEVIĆU: On je Dačićeva sponzoruša! Najgore zlo profitersko koje ti se ceri u lice!

U brutalnom napadu dramske spisateljice Biljane Srbljanović na glumca Sergeja Trifunovića "stradalo" je još političkih aktera. Reditelju Srđanu Dragojeviću, takođe zagovorniku protesta koalicije Dragana Đilasa, zalepila je etiketu da je "zlo profitersko" i "dugogodišnja sponzoruša Ivice Dačića".

- I kad se nakote član Glavnog odbora SPS i dugogodišnja sponzoruša Ivice Dačića, što, kad su pare prestale da kaplju za njihovu umetnost, odlučili da su opozicija, i sad te to gengbenguje, a ono bukvalno su najgore zlo profitersko što ti se ceri u lice, i bulju bi dalo da je na mestu na kom zamišljaju da sam ja - da delim milijarde iz saveta za fakin industrije, to bi zubima kidalo da dođe na to mesto, jer zamišlja da se tako opet sedi na kasi, i sad ja treba da se nešto slažem s takvom opozicionom elitom - napisala je na Fejsbuku Biljana Srbljanović, koja očigledno nije oprostila Dragojeviću ulazak u SPS 2010. godine.

Uz opasku da poseduje i diplomu kliničkog psihologa, reditelj objašnjava da ga ona "uvek potkači na nervnoj bazi". U brojnim odgovorima na Tviteru o pisanju Biljane Srbljanović, Dragojević je i negirao da ga je Dačić finansirao.

- Prvo sam džentlmen, a drugo - klinički psiholog, pa imam razumevanja za tuđa stanja, unutrašnje i spoljašnje pritiske. Treće, svinjoidi nisu mesto javne polemike... Ali neobično je to. Pominje Dačića, a ja sam kao reditelj i koproducent "Parade" platio za specijalce u završnoj sceni jer je to - normalno. A Dačić je tada bio ministar unutrašnjih dela - niti je on nudio, niti sam ja tražio. Nekako, takve osobe su orijentisane na... neku korist - napisao je on.

Ivica Dačić juče nije odgovarao na poruke novinara Kurira.

Na udaru i funkcioner SNS Đukanović

"Pi*da prodana" i "vo u štali" Iako nije bio glavna meta napada, pero Biljane Srbljanović potkačilo je i poslanika SNS Vladimira Đukanovića. - Đuka bizon je pošteniji. Njemu vidiš da je pi*da prodana, a da se nije prodao, ostao bi vo u štali i basta. Ovo je glorifikovani ološ što bi ti iz džepa izvuko novčanik, ama makar samo bus-plus karticu, a zamajava hiljade ljudi da je bukvalno bilo šta drugo - napisala je ona u opširnom opisivanju karaktera Sergeja Trifunovića. Đukanović za Kurir kaže da neće da komentariše "dotičnu". - Hvala joj na lepim rečima. Ne poznajem dotičnu, a ni ona mene. Nije lepo komentarisati one koje ne poznaješ - kratak je bio Đukanović.

Bojana Maljević uz Sergeja Glumci u Tviter drami I glumica Bojana Maljević učestvovala je u ovom fajtu pošto je potvrdila epizodu s Fakulteta dramskih umetnosti, kojom je Trifunović praktično zadao početni udarac Srbljanovićevoj. foto: Dragana Udovičić - Sećam se Biljane Srbljanović, koja kao student prve godine dramaturgije i član Belih orlova u kožnom mantilu martinkom udara vrata menze na FDU i sa vrata u maniru politkoma vikne: "Vi ovde jedete i pijete dok naša braća u Slavoniji i Baranji ginu!" - tvitnuo je glumac, a Bojana Maljević je potvrdila ove reči. - Nisam bila tad u menzi, ali znam i da nisi izmislio. Svi znamo tu fazu. Bar svi iz tih generacija - napisala je glumica.

