DRECUN: Albanski vojnici koji su prošetali Kosovskom Mitrovicom provokacija za Srbe

Nakon što su se albanski vojnici pre nekoliko dana prošetali severnim delom Kosovske Mitrovice i najave da će nekoliko stotina albanskih vojnika biti raspoređeno na sever Kosova predstavlja ugorožavanje sigurnosti srpskog naroda, rekao je predsednik skupštinskog Odbora za KiM, Milovan Drecun.

Drecun je za tv Pink rekao da nema potvrdu informacije da će u sastavu KFOR-a biti raspoređeno više stotina albanski vojnika, ali da nije isključeno da to može da se dogodi.

"Mislim da je komandi KFORA-a, NATO-a i UN jasno da bi to bila teška destabilizacija severa i da Srbi ne bi mogli to da drugačije dožive sem kao dodatni pritisak da se isele sa Kosova", rekao je Drecun i ponovio da je mala verovatnoća da se tako nešto dogodi.

Pored svih provokacija koje su se dešavala u poslednje vreme, objašnjava Drecun, ne možete da ne osetite zebnju i da ne pomislite da se prave planovi za destabilizaciju.

Za poslednji incident, šetnju albanskih oficira kroz Kosovsku Mitrovicu, KFOR kaže da to nije bila provokacija sa čime se Drecun ne slaže.

Drecun je napomenuo da je NATO 2007. godine objavio poverljive informacije o organizovanim kriminalnim grupama na KiM, i da su glavni nosioci kriminala Hašim Tači i Ramuš Haradinaj.

"U toj publikaciji nemate srpsku kriminalnu grupu na severu Kosova", ističe Drecun.

Kako su se nedavno pojavile i letelice iznad KiM-a, Drecun kaže da je jedino objašnjenje za to da neko proverava i kontroliše Srbe.

"Da li to neko u KFOR-u razmišlja da će Srbi da urade nešto što je suprotno rezoluciji 1244. Predsednik Aleksandar Vučić je poručio da ukoliko Albanci krenu sa nasiljem nad Srbima, a KFOR ne može to da zaustavi, da bi Srbija tada branila svoj narod, ali da to ne znači da Srbija predstavlja opasnost po destabilizaciju severa", objašnjava Drecun.

KFOR treba da reši ovakvu situaciju, Srbi su zabrinuti, njihove porodice i deca su ugorezeni i KFOR mora da spreči svaku provokaciju, zaključuje Drecun.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir