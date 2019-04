STEFANOVIĆ: Vučićeva politika gleda 20 do 30 godina unapred

Predsednik Vučić na sastanku sa najbližim saradnicima, priprema za odlazak u NR Kinu i susret sa predsednikom NR Kine Si Djinpingom - "Srbija mnogo očekuje od tih susreta i nada se još bližoj saradnji sa najmnogoljudnijom zemljom sveta". #Serbia #China

A post shared by Budućnost Srbije (@buducnostsrbijeav) on Apr 13, 2019 at 3:24am PDT