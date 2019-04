SRAMOTA! VOJISLAV ŠEŠELJ PLJUVAO PO MRTVOM NOVINARU ANASTASIJEVIĆU! Lider SRS pokazao da ne poštuje ni preminule! Ovo je za svaku osudu!

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, posle vesti o smrti novinara Dejana Anastasijevića, oglasio se na Tviteru, gde ga je u statusu koji je postavio brutalno izvređao i ispsovao. Šešeljeve uvrede su toliko učestale, pa ne prođe maltene nijedan dan da lider radikala ne uputi pogrdne reči, ali i pretnje svojim neistomišljenicima.



- Odapelo ono go*no Dejan Anastasijević, po zanimanju lažni haški svedok. Suprugu Jadranku mi optužio da mu je na simsu namestila dve ručne bombe da pogine kad povuče roletnu. Stoka mu poverovala, je*ao mu pas mater. Uporno proširujem spisak haških dužnika, ali božjom voljom on se smanjuje - napisao je Šešelj na Tviteru.

Niz uvreda



Međutim, ovo je samo još jedna u nizu uvreda koje lider radikala upućuje onima koji misle drugačije od njega. Tako je nedavno potpredsednici Demokratske stranke Aleksandri Jerkov poručio da će joj "nestati sve dlake sa glave, glava biti namazana katranom i nalepljena guščijim perjem, da se jasno vidi kako izgleda glavna guska srpske politike", lideru Pokreta slobodnih građana Sergeju Trifunoviću poslao je urnu i rekao da će ga "ugurati u nju i bez spaljivanja", potpredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić usred Skupštine poručivao je da će joj "je*ati majku ustašku" i da "može da mu po*uši", a poslanici Demokratske stranke Gordani Čomić poručio je da "obrije brkove, pa da dođe na sednicu".

Granica pristojnosti



Doktorand Fakulteta političkih nauka Boban Stojanović za Kurir kaže da je nedopustivo ovo što radi Vojislav Šešelj i da je ispod svake granice pristojnosti.

- Mržnja koju on na Tviteru iskazuje gotovo svakodnevno ispod svakog je nivoa. Jedan od načina je da se Šešelju suspenduju nalozi na Fejsbuku i Tviteru, međutim, on slične stvari izgovara i u Skupštini i u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Njegov govor mržnje morao bi da se sankcioniše, a i televizije da reaguju kad god ga on u njihovim programima širi i govori takvim rečnikom - rekao je Stojanović za Kurir.



Analitičar Bojan Klačar kaže za Kurir da je Šešeljev tvit nedostojan čin bilo koje osobe, posebno političara koji ima odgovornost za javno izgovorenu reč.



- Oduzimanje mandata nije realno zbog činjenice da je reč o političaru, ali bi trebalo zbog širenja govora mržnje da se razmotri neka kazna. Postoji osnova za razmatranje njegovog statusa poslanika, a to je presuda Haškog tribunala. To bi bila prilika da neko ko ima tu vrstu presude preuzme odgovornost i ostane bez mandata, jer tako i naš zakon kaže - kaže Klačar.

Iver ne pada daleko od klade: Aleksandar Šešelj sledi svog oca

Šešeljev sin Aleksandar deli mišljenje svog oca o preminulom novinaru i uredniku Dejanu Anastasijeviću, a u prilog tome govori komentar koji je ostavio ispod vesti nedeljnika Vreme na Tviteru o smrti Anastasijevića.

- Jedan manje - napisao je Aleksandar Šešelj ispod vesti.

In memoriam

Ostavio dubok trag

Novinar Dejan Anastasijević preminuo je posle duge i teške bolesti. Bio je urednik BBC na srpskom, dugogodišnji novinar beogradskog Vremena, američkog magazina Tajm i dopisnik Tanjuga iz Brisela.

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović uputio je u svoje ime i u ime ministarstva telegram saučešća porodici i prijateljima preminulog novinara i urednika Dejana Anastasijevića.

"Izražavam iskreno saučešće porodici i prijateljima zbog smrti Dejana Anastasijevića. Medijska i javna scena ostale su bez vrsnog analitičara, urednika i novinara koji je svojim plodonosnim radom i hrabrošću da javno iznese istinu ostavio veliki trag u novinarstvu", naveo je Gajović.

