PRIMITIVNO! ŠEŠELJ PROSTAČKI IZVREĐAO POSLANICU DEMOKRATA: Jerkovljeva je guska, ona je iz ustaške porodice! Onda joj je i zapretio, a evo kako je krenulo!

Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj brutalno je izvređao potpredsednicu Demokratske stranke (DS) Aleksandru Jerkov rekavši da je ona "glavna guska politike", te da će joj "je*ati mater ustašku". Ovim primitivnim uvredama Šešelj je odgovorio na tvrdnje Aleksandre Jerkov da je lider radikala - ratni zločinac.



- Aleksandra Jerkov tvrdi da mi Aleksandar Vučić garantuje da mi neće faliti ni dlaka s glave. Ja Aleksandri Jerkov garantujem da će njoj nestati sve dlake s glave, glava biti namazana katranom i nalepljena guščjim perjem. Da se jasno vidi kako izgleda glavna guska srpske politike - napisao je Šešelj na Tviteru.

Žestoke prozivke



Jerkovljeva se nakon ovoga zapitala da li ima neke institucije u zemlji koja bi reagovala na upućene joj pretnje.

- Osuđeni ratni zločinac mi već godinu dana upućuje otvorene pretnje. Uopšte me ne interesuju njegove uvrede, on mene ne može uvrediti, interesuju me samo krivična dela na koja institucije ne reaguju - napisala je Jerkov.

I na to je lider radikala odgovorio.



- Opet ona Aleksandra Jerkov, je*ao joj pas mater ustašku, traži institucionalnu zaštitu, umesto da je već odavno na izdržavanju kazne po rešenju nadležnog suda za prekršaje zato što je u više navrata najuglednijeg živog političara i dokazanog naučnika nazvala ratnim zločincem - napisao je Šešelj.



Na pitanje Kurira zašto reaguje na ovakav način, on je naveo da je sve ovo bio samo njegov odgovor na to što ga je Jerkovljeva u novinama nazvala ratnim zločincem. Poručio joj je i i da će joj "ratni zločinac je*ati mater".



- Aleksandra Jerkov dugo nije bila u Skupštini, a inače, kad god je vidim tamo, psujem joj majku ustašku, što je veoma primereno, jer je ona iz ustaške porodice - rekao je Šešelj, koji je juče izvređao i sportskog novinara Milojka Pantića, za kojeg je rekao da je go*no kojem će takođe je*ati majku.



S druge strane, Aleksandra Jerkov za Kurir kaže da je "svaki dan koji Šešelj provede u skupštinskoj klupi, a ne u zatvoru zbog pretnji i govora mržnje, novi dokaz da ga predsednik Srbije podržava".



Inače, Šešeljeve uvrede su naišle na brojne osude. DS i LSV su zatražili da mu zbog uvreda i širenja mržnje bude oduzet mandat.

Brankica Janković: Ovakav govor je zabranjen



Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije je osudila pretnje i uvrede Vojislava Šešelja upućene Aleksandri Jerkov. Jankovićeva za Kurir kaže da, i pored brojnih upozorenja, ovakav govor postaje svakodnevna pojava, iako je zabranjen zakonom:



- Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nema zakonsko ovlašćenje da vodi postupak po službenoj dužnosti, već po podnetoj pritužbi. O nedopuštenom govoru u našem javnom prostoru već smo izdali nekoliko upozorenja javnosti.



