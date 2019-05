POBUNA U SRS! RADIKALIMA PUKO FILM: ČOVEKU KOJI JE POBEDIO HAG NIJE MESTO U RIJALITIJU Šešelj im odgovorio: Kome se ne sviđa, može da ide!

Srpska radikalna stranka treba danas da izabere novo rukovodstvo na 10. otadžbinskom kongresu, a atmosfera pred unutarstranačke izbore je, kako saznaje Kurir, napeta.

Naime, deo članstva je nezadovoljan jer će visoke funkcije u stranci ponovo dobiti poslanice Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i dosadašnji predsednik IO Miroljub Ignjatović, za koje smatraju ili da nisu dovoljno doprineli radu na terenu, ili da brukaju stranku.

Pored toga što zameraju lideru SRS Vojislavu Šešelju da se okružio nesposobnim ljudima koji mu podilaze, članstvu smeta i njegovo učestvovanje u rijalitijima. Smatraju da čoveku koji je pobedio Tribunal nije mesto u "Parovima".

Okružio se hvalisavcima



- Po stranci se priča da će danas iz Centralne otadžbinske uprave ukloniti sve ljude koji kritikuju Šešelja i njemu bliske saradnike. Šešelj uz sebe drži Vjericu Radetu, Natašu Jovanović, Aleksandru Belačić i Miroljuba Ignjatovića, a članstvo je veoma nezadovoljno njima, smatraju da su oni odgovorni za loš rejting stranke. Radeta važi za nekog ko vedri i oblači strankom, dok se Jovanovićevoj zamera što nije dovoljno angažovana na terenu - kaže izvor našeg lista i dodaje:



- Stranka koja se bori protiv falsifikovanih diploma u svojim redovima, i to na funkciji predsednika IO, drži Ignjatovića, koji je bio optužen upravo za to - falsifikovanje diplome (fakultet "Lomonosov"). Veliki broj članova se ne slaže sa Šešeljevim učešćem u rijalitijima, ali ljudi koji su oko njega, pre svega žene, podilaze mu i svaki put kad gostuje u takvim emisijama hvale ga. Mi smo opozicija, ali gotovo nikad ne kritikujemo vlast.



Sve su to gluposti



Šešelj u razgovoru za Kurir kaže da će radikali na ovoj sednici malo doterati statut i program, ubaciće nove stvari u oblasti ekonomije, a kada je reč o kadrovskim predlozima, tu se ne očekuju velike promene. Na pitanje da li Radeta, Jovanovićeva i Ignjatović ostaju u vrhu stranke, iako je to zamerka dela članstva, Šešelj kaže:

- Svi ti koji negoduju zbog Radete nek potraže sebi drugu stranku. Radeta je moja desna ruka, ona je neprikosnovena. Radetu ne dam. Nataša je najaktivnija u Skupštini, a to što se tiče Ignjagovićeve diplome, to je bila šala u početku. On nikad nije tu diplomu koristio, neki su ga prijavili i policija je napravila od toga skandal. On je uslovno osuđen i ta uslovna kazna je odavno istekla.



Na opasku da mu se zamera i to što je bio u rijalitijima, šef radikala kaže da treba da se pogleda kakvo je bilo njegovo učešće, da je on tamo bio jedan "smirujući, otrežnjujući faktor koji je insistirao na zabavi umesto na svađama", te da mu nije žao tog iskustva.

Šešeljevi idu na proteste

opozicije i mitinge SNS Izvor Kurira tvrdi i da jedan deo članova SRS ide na mitinge opozicije "1 od 5 miliona", dok je jedan deo posećivao mitinge SNS "Budućnost Srbije". Šešelj kaže da nije znao da deo njegovih saboraca ide na proteste opozicije, dok je na mitinzima naprednjaka video transparente s radikalskim porukama.

- Video sam na dva mesta na Vučićevom mitingu onu našu tradicionalnu parolu - Srbija je večna dok su joj deca verna. Mi nikome ne zabranjujemo da ide na miting, ne držimo naše članove kao ovce u toru. Ko je radoznao, može da ode, da sam mlađi, možda bih i ja otišao na neki miting da vidim kako to izgleda - navodi Šešelj.

