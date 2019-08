VUČIĆ PORUČIO JEDNOM DELU OPOZICIJE: Niste smenili predsednika ako upadate negde, morate da pobedite na izborima

Niste vi smenili predsednika Srbije ako upadate negde, morate da pobedite na izborima, poručio je danas delu opozicije predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o izbornim uslovima, on je rekaoda će biti urađeno sve što opozicija traži u vezi sa biračkim spiskom i finansiranjem kampanje i svemu ostalom, ali će opozicija biti katastrofalno poražena na izborima, jer građani odlučuju o svojoj budućnosti.

Vučić je rekao da je do sada okrugli sto vlasti i opozicije bio o dve teme, i istakao da tamo nema nikavog predloga "1 od 5 miliona", već da opozicija dolazi tamo da bi davala izjave za medije.

"Oni ni sa kakvim ozbiljnim predlozima nišu došli. Dođu da bi vam rekli - mi ćemo u bojkot", rekao je Vučić na pres konferenciji.

Kako je rekao, odgovor vlasti je da će da 99 odsto predloga o finansiranju, kao i 100 odsto onoga što se tiče biračkog spiska prihvati, ali, opozicija, primetio je, neće da kaže da je sve prihvaćeno.

"Jeste li primetili da to niko od njih ne kaže", upitao je Vučić.

Podsetio je da je važeće propise o finansiranju stranaka donela prethodna vlast.

"Šta hoćete od nas, da budemo glavni urednici medija? Meni ne smeta što što oni imaju svoje medije i nalaze se na rednom broju 1, ali to ljudi ne žele da gledaju previše, jer znaju ko radi i gradi, a ko ne radi", rekao je Vučić.

On je naveo da mu ne pada na pamet da se meša u uređivačku politiku medija, koji, kaže, mogu da radi slobodno u ovoj zemlji.

"Šta još želite? Nema problema, dobićete i to i bićete katastrofalno poraženi, jer je narod taj koji odlučuje o svojoj budućnosti. Njih zanima njihova budućnost, a ne da vi imate stotine miliona evra", rekao je Vučić.

Komentarišući tvit Sergeja Trifunovića nakon poslednjih dešavanja u Beogradu, je kratko rekao: "Gospodin čovek, to je ta pristojna Srbija. Bolje da ćutim. Nekad ne valja kad mnogo znate".

Povodom najava opozicije da će pribeći novom nasilju ako njihovi zahtevi ne budu ispunjeni on je ironično rekao: "Evo ja sam pristao na sve njihove zahteve, povukao sam se i uplasio sam se i njih i zapada".

"Sve ih pustite da rade šta hoće i koliko hoće, da narod vidi njihov pravo lice, da ne mogu da maltretiraju sve oko sebe i krše zakon", poručio je Vučić.

Dodajući da su to "veliki junaci", rekao je da njihovi lideri i ne znaju da koliko su nepopularni i da ga je sramota da kaže koje su istorijske ličnosti i to stranci manje popularni od njih.

"Hvala njima sto postoje, neka se ovako jos 300 godina bave politikom SNS neće imati problema", kaže Vučić.

On je ponovio da će skloniti sve ograde oko Predsedništva.

"Ako krenu na mene, pustite ih i da me udare - nije problem, samo da nema automata i pištolj. Samo vas molim, nemojte više da pretite da ste mnogo jaki - prebijte me već jednom", poručio im je Vucić, ističući da on neće da bezi nikada i nigde.

"Borim se za ovu zemlju i volim je za razliku od vas koji veliki deo imovine imate u instranstvu", rekao je on.

Na pitanje da li su napadi na njega, na društvenim mrežama i u pojedinim medijima, pokušaj da se "propalim protesima da novi zamah", Vučić je rekao da je to jedan od pokušaja, ali da im "ne ide".

"I njihovi mediji su jasno konstatovali sta je bilo, a šta će danas da izmene, druga je stvar. Ali, svi sve razumeju", rekao je Vučić.

On je istakao da ne brine o tome šta će ko da govori, na društvenim mrežama ili u nekim medijima, već o napretku Srbije i onome što će da ostane iza njega.

"A, iza mene, što god neko govorio, ostaće toliko puteva, pruga, fabrika, da oni za dva mandata neće uspeti da ih obiđu", rekao je predsednik.

Kako je rekao, ne može da se pobedi osećaj sreće, kada se vide rezultati reformi, kada rastu plate i penzije.

Ponovio je da će u Srbiji za tri, četiri meseca, plate biti 500 evra, a da to neće da vide, samo oni koji to ne žele, rekao je Vučić i dodao da je u redu da ima i takvih, onih kojima nisu ispunili lične ambicije, da mora da postoji opozicija, ali da nije srećan ako oni misle da problem može da se rešava na ulici.

(Kurir.rs/Tanjug)

