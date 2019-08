DAČIĆ I KONO: Srbija i Japan slave 140 godina prijateljstva 2020, to je sjajna prilika da u Beograd dođe carska porodica (FOTO)

Ministri spoljnih poslova Srbije i Japana, Ivica Dačić i Taro Kono ocenili su danas da se bilateralni odnosi naših dveju zemalja na uzlaznoj putanji, u političkom i ekonomskom planu i najavio da već od danas počinju pripreme za obeležavanje 140 godina prijateljstva Srbije i Japana naredne godine.

Dačić je, na zajedničkoj konferenciji za medije, izrazio zadovoljstvo što je posle 18 godina jedan japanski ministar posetio Srbiju i naveo da ta poseta, kao i najavljeno prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučić na ustoličenju japanskog cara Naruhita u oktobru govori o produbljivanju odnosa Beograda i Tokija.

Ponosni smo na dugu tradiciju političkih odnosa sa Japanom, rekao je Dačić i naveo da se sa ministrom Konom dogovrio danas da 1882. godinu, godinu prepiske srpskog kralja Milana Obrenovića i japanskog cara Meiđija, ustanove kao godinu prijateljstva dve zemlje.

- To znači, da već od danas počinjemo sa pripremama za obeležavanje 140 godina od prijateljstva Srbije i Japana, što će biti 2020. godine, kazao je Dačić dodajući da je dobar povod i da će Beograd pozvati japansku carsku porodicu da poseti našu zemlju.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Kako je naveo, bilateralni odnosi Srbije i Japana su sve bolji i na političkom, ali i na ekonomskom planu i to uz pojačan interes japanskih investitora za srpsko tržište.

Dačić se zahvalio japanskom ministru na tome što su bili uzdržani prilikom glasanja u Unesku i Interpolu za članstvo Kosova, iako su priznali nezavisnost Kosova.

- Mi to izuzetno cenimo, jer smatramo da svi treba da sačekaju kraj dijaloga i postizanje kompromisa, a ne da se vuku jednostrani potezi, kao što je učlanjivanje u određene međunarodne organizacije, kazao je šef srpske diplomatije.

Kako je naveo, japanskom kolegi je rekao da Srbija želi mir, dogovor, kompromis, ali da ne može da prihvati jednostrane akte koji ugrožavaju nacionalne i državne interese.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Ekonomski odnosi su u uzlaznom periodu, dobijaju na intenzitzetu, beleži se porast japanskih kompanija za naše tržište, rekao je Dačić navodeći da je prošle godine spoljno-trgovinska razmena sa Japanom iznosila 180 miliona evra, što je više u odnosu na prošli period, ali može da bude i više.

Kako je rekao, Srbija je zainteresovana i za saradnju u naučno-tehnološkoj oblasti, oblasti inovacija i tehnološkog razvoja, sporta.

- Želimo da Japan ovde bude što više prisutan, to nije vezano samo za pitanje ekonomije, već i u drugim oblastima. Srbija je veoma dobro mesto za japanske investicije, zato što japanske kompanije žele prisustvo u Evropi, a to prisustvo znači ostvarivanje što većeg profita, a to znači i što manje dažbine, kazao je Dačić naglašavajući da Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini i sa istokom i sa zapadom, kao i sa svim zemljama u regionu.

Šef srpske diplomatije se zahvalio Japanu na tehničkim i materijalnim donacijama i naveo da je ta zemlja Srbiji donirala ukupno za 20 godina 507 miliona evra.

Kako je kazao, pamtimo i solidarnost Japana prilikom poplava, kao i pomoć pri migrantskoj krizi.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Ministar Kono je naveo da bi trebalo češće organizovati posete zvaničnika dve zemlje i zahvalio je Dačiću na gostoprimstvu.

- Naši odnosi su značajno produbljeni od posete premijera Abeua prošle godine, rekao je Kono i dodao da je danas sa šefom srpske diplomatije razmatrao načine na koji mogu da se unaprede bilateralni odnosi u različitim oblastima, kao i da se započnu pripreme za obeležavanje 140 godina prijateljstva.

- Razmenili smo i mišljenja o načinima za unapređenje naših ekonomskih odnosa, rekao je Kono i dodao da je Srbija izvor visoko kvalifikovane radne snage, kao i da je pokazan izuzetan napredak u ekonomskim reformama i fiskalnoj konsolidaciji.

Kako kaže, smatra da je najvažnije da se japanska poslovna zajednica informiše o uslovima koji se u Srbiji nude.

Govoreći da je i poslovno okruženje u Srbiji unapređeno, Kono je naveo da je Japan organizovao u maju u Nemačkoj za japanske kompanije, na kojem je učestvovala i PKS i dodao da će nastaviti da sprovode takve aktivnosti, a da će to doprineti dolasku više investicija u Srbiju.

Stabilnost Zapadnog Balkana nije samo regionalno i evropsko pitanje, istakao je Kono i dodao da je to strateško pitanje i za Japan.

Japan pozdravlja ulogu Srbije u promovisanju mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, kazao je Kono i dodao da će Japan nastaviti da podržava ekonomske reforme u Srbiji i pristupanje Srbije EU.

- Japan podstiče i saradnju zemalja unutar regiona Zapadnog Balkana, kazao je Kono.

Navodeći da će Japan sledeće godine biti domaćin Olimpijskim igrama, Kono je kazao da je Srbija poznata kao velika sportska nacija i poželeo je svim srpskim sportistima uspeh.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir