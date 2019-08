Nebojša Bakarec o divljacima na Trgu republike: Najradije bi obesili neumornog i sjajnog Gorana Vesića baš na Trgu!

Nebojša Bakarec, odbornik SNS u beogradskoj skupštini, kaže da je kao i svaki normalan građanin šokiran "vandalizmom i varvarstvom Đilasovih i Jeremićevih plaćenika, Bastaća, Jovanovića i Miljuša".

- Ovi divljaci hoće da puknu od zlobe i zavisti, što Beograd postaje sve uređeniji i lepši. Prvo su napadali radnike, prolaznike i uništavali građevinski i saobraćajni mobilijar. Sada očigledno žele da unište prelepi Trg. I još gore, napadaju i vređaju one koji se raduju napretku, i najradije bi obesili neumornog i sjajnog Gorana Vesića, baš na Trgu, kao što su to nacisti radili. Bastać je urnisao opštinu Stari Grad, uzduž i popreko, a setimo se da ga je DS optužila da je proneverio 10.000 evra, kroz izdavanje lažnih menica. Sve vandale treba poslati u Padinjak na prevaspitavanje - poručio je on.

Na tek renoviranom Trgu republike u centru Beograda u toku prepodneva je došlo do incidenta čiji je akter bio predsednik opštine Stari grad Marko Bastać, kojem ovo nije prvi incident ovog tipa. Bastaćevi su u toku današnjeg divljanja pokušali da blokiraju i novo električno vozilo "vrabac", koje besplatno prevozi Beograđane duž nove pešačke zone. Bilo je guranja, psovki i dobacivanja duž Čika Ljubine ulice, a u više navrata je skoro pa došlo do tuče.

