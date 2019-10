ALEKSANDAR JOVIČIĆ DOBIO TITULU DŽENTLMEN GODINE: Polaskan sam ovim priznanjem

U okviru konferencije “Jaka žena”, koja je juče održana u Vrnjačkoj banji, poznate dame iz sveta biznisa, sporta,umetnosti i medija, jednoglasno su titulu “Džentlmen godine za region” dodelile predsedniku opštine Palilula, Aleksandru Jovičiću.



"Postao je predsednik najveće beogradske opštine sa 29 godina, i već tri i po godine, svaki dan svojim postupcima, ophođenjem prema sugrađanima, brigom i pažnjom za svoje najmlađe i najstarije Palilulce, pažnjom prema damama, bakama, majkama, trudnicama, pokazao je da biti džentlmen nije određeno time koliko imaš godina i na kojoj si funkciji, već to zvanje određuju maniri, vaspitanje i empatija za tuđe probleme. Zbog svega ovoga najpoznatije dame regiona odlučile su da baš njemu dodele titulu Džentlmen godine", rekla je direktorka PKS, Branislava Simanić, obrazlažući odluku svojih koleginica.



"Polaskan sam ovim priznanjem. Žene su najveći kritičari i kada one nešto kažu, to ima posebnu težinu. Ja sam odrastao sa bakom, ona me je vaspitala i zahvaljujući vrednostima na kojima je insistirala tokom mog odrastanja, danas su neke jako uspešne žene, meni odale priznanje. Trudiću se da radim još bolje i da opravdam ovu nagradu", poručio je Jovičić.



Pored njega, dame iz regiona za najbolje Džentlmene u 2019.godini izabrale su i ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana, ambasadora Egipta u Srbiji Amru Alguveliju, kao i priznanja za uspešno poslovanje menadžerima i kompanijama iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i BiH.

