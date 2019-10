SKANDALOZNA PORUKA STUDENTIMA AKADEMIKA DUŠANA TEODOROVIĆA: Niste čestiti ako ne priznajete zločin u Srebrenici!

Akademik Dušan Teodorović zahtevao je od studenata Beogradskog univerziteta da priznaju zločine koji su ratnih devedesetih godina počinjeni u Srebrenici! Ovakav postupak Teodorovića, koji je i profesor Saobraćajnog fakulteta, iznenadio je akademce.

Naime, govoreći na nedavnoj tribini „Akademska čestitost“, ovaj profesor je rekao da studenti mogu biti čestiti samo ako priznaju zločine koje je nekadašnji vojno-politički vrh počinio u Srebrenici.

Uvrede i neistine

Student Aleksandar Jakšić, koji je bio na toj tribini, kaže da Teodorović ovim nameće osećaj kolektivne krivice celom narodu.

- Istina je da je „najpametniji“ i „najčestitiji“ naš akademik mojoj generaciji i meni, koji nismo opterećen ratom, na Ekonomskom fakultetu rekao: „Da biste bili akademski čestiti, morate da priznate zločine u Srebrenici.“ To je uradio s idejom nabacivanja osećaja kolektivne krivice - navodi Jakšić i dodaje:

- Isti taj akademik je u prostorijama Ekonomskog fakulteta izneo i niz uvreda i neistina na račun naših profesora, koji pritom nisu bili prisutni na toj tribini, pa samim tim nisu bili u mogućnosti da mu odgovore. Toliko o njegovoj „akademskoj čestitosti“.

Studenti iznenađeni

Jakšić kaže da je Teodorovićev potez tada iznenadio veliki broj studenata, jer to o čemu je akademik govorio, kako kaže, nema veze s akademskom čestitošću.

Novinar Kurira pozvao je juče profesora Dušana Teodorovića, ali on nije želeo da odgovori na pitanja koja su mu postavljena.

Podsetimo, Teodorović je trenutno deo pokreta Samoodbrana. Na prethodnim izborima je podržao Sašu Jankovića kao predsedničkog kandidata, ali je ubrzo nakon toga uputio žestoke kritike na njegov račun, pa je i napustio Pokret slobodnih građana (PSG). U žestoke polemike ulazio je i sa trenutnim predsednikom PSG Sergejom Trifunovićem.

Afera „plagijat“

Akademik i u slučaju Danice Popović

LAŽNO OPTUŽIO STUDENTA

foto: Printscreen Youtube

Aleksandar Jakšić je, podsetimo, pokrenuo postupak utvrđivanja da li je profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović plagirala, odnosno pokrala rad pokojnog kolege prilikom objavljivanja prevoda knjige „Međunarodna ekonomija“. Nakon što je to pokrenuo, došlo je do pokušaja Jakšićevog diskreditovanja, i to tvrdnjom da je na tribini „Akademska čestitost“ optužio Popovićevu da prodaje ispite, nakon čega je ona fakultetu podnela prijavu protiv njega. Iako snimak s tribine pokazuje da Jakšić to nije rekao, Teodorović se pojavio kao svedok Popovićeve, optužujući pritom Jakšića.

- Akademik Teodorović je u univerzitetskoj zajednici poznat isključivo po kreativnom poimanju istine i smatram da je besmisleno komentarisati njegove lažne optužbe. Dovoljno je reći da se radi o osobi koja je za vreme bombardovanja 1999. sa svojom porodicom pobegla iz Srbije - kaže Jakšić.