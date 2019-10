PRIJATELJSKA POSETA: Dragan Marković Palma ugostio delegaciju iz Turske (FOTO)

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma primio je danas u Jagodini delegaciju iz Turske u čijem sa sastavu su narodni poslanici turskog parlamenta vladajuće AK partije, gradonačelnik milionskog grada Osmangazija, predstavnik grada Inegola iz regije Bursa, privrednici i turski novinari.

"Nekada smo govorili došli su nam gosti iz Turske, a danas govorimo došli su nam prijatelji iz Turske“, izjavio je danas Dragan Marković Palma, obraćajući se delegaciji iz Turske.

"Želim da se zahvalim vašem predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu na podršci koju pruža Srbiji. I zahvaljujući Erdoganu i politici koju vode i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, danas postoji mir na Balkanu. I mnogo su bolji odnosi sa Bosnom i Hercegovinom od kada se Erdogan uključio, nego ranijih godina. Ja lično, kao i država Srbija podržavamo borbu protiv terorizma koju vodi Turska i predsednik Erdogan. Danas su i Amerikanci shvatli da je Turska u pravu. Evropa ne gleda tako. Kada se nešto desi u Parizu ili Londonu, onda je to terorizam, a kada se isto dešava u Turskoj onda je to ekstremizam", kaže Marković i dodaje:

"Srbija i Turska imaju mnogo toga zajedničkog, a jedno od toga su evrointegracije obe države. Turska je dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju 1995., a Srbija 2009. godine. Do danas su i jedna i druga država, od 35 poglavlja, otvorile po 16. I više neću reći da Evropska unija uslovlja Srbiju, već Evropska unija ucenjuje Srbiju, a siguran sam i Tursku. Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama je počelo da smeta što Srbija ekonomski jača, što nam je Rusija veliki prijatelj i što je Kina kupila dva giganta u Srbiji, Železaru Smedrevo i RTB Bor. Smeta im zato što kada ste ekonomski nezavisni onda ne može niko sa strane da vam naređuje šta ćete da radite“, ocenio je Dragan Marković Palma.

foto: jagodina.org

"Njima smeta i zajednički projekat „Turski tok“, koji ide od Rusije, preko Crnog mora Turske, Bugarske, preko Srije do Mađarske i Austrije. Tim tokom naše zemlje će zaraditi pare od tranzita gasa i imati sigurno snabdevanjje gasom. Turska može nešto da realizuje za 5 dana, pa da Evropa shvati o čemu se radi. A to je da pusti svih 4 milona izbeglica iz Sirije, Avganistana i Iraka koliko ih ima u Turskoj i da svi odu u Nemačku i Veliku Britaniju. Onda bi i Evropa shvatila o čemu se radi“, ocenio je Marković.

"Turska je prijatelj Srbiji"

Palma je rekao da Srbija ima povoljne uslove za investitore, kao i da su mnogi iz Evrope zainteresovani da ulažu u našu zemlju.

"Turska je prijatelj Srbije. Danas Turci koji žive u Zapadnoj Evrope, njih 95 posto, kada idu u Tursku prolaze preko Srbije, a ne preko Rumunije i to zbog novih auto-puteva u Srbiji, što znači da u Srbiji postoji sigurnost i stabilnost. Jagodina je industrijski, turistički sportski i univerzitetski centar sa 12 smerova na fakultetima. Predlažem razmenu studenata između Jagodine i turskog grada Osmangazija u regiji Bursa, čiji je gradonačelnik takođe danas naš gost i da to bude početak saradnje između dva grada. Takođe, grad Jagodina će pokloniti gradu Osmangaziju 4 hektara u industrijskoj zoni sa kompletnom infrastrukturom, što podrazumeva, put, struju, vodu, kanalizaciju i gas, a na vama je da dovedete inevistore i postoji samo jedan naš uslov, a to je da 95 zaposlenih u tim fabrikama budu sa teritorije grada Jagodine“, izjavio je Marković i zahvalio se Huseinu Sahinu na prošlogodišnjem gostoprimstvu Ankari i Istanbulu.

foto: jagodina.org

Narodni poslanik vladajuće AK partije, Husein Sahin zahvalio se na dobrodošlici.

"Vama lično gospodine Markoviću i vašoj zemlji se zahvaljujemo što podržavate politiku Turske. Gospodin Palma je veoma jak lider koji voli svoj grad,a kada počnete od svog grada, onda volite i svoju državu. Sve što radite, radite u korist vašeg grada, vaše države Srbije i u korist vaših građana i mi vam na tome čestitiamo. U Jagodini se vidi da je narod srećan i upravo i za to što ima pravog lidera. Smatram da ćemo i mi našim kontakom i dogovorom dati još jedan zamajac boljem odnosu Srbije i Turske“, poručio je Sahin.

U delegaciji grada Jagodine bili su i i gradonačelnik Jagodine, Ratko Stevanović, načelnik Pomoravskog okruga, Goran Milosavljević, načelnik za prosvetu Pomoravskog okruga Života Starčević, kao i turski privrednici u Jagodini, Ozan Jelken i Ugur Binbaj. U delegaciji Turske su narodni poslanici Husein Sahi, Mustafa Esgin i Zafer Isik, gradonačelnik Osmangazija Mustafa Dundar, njegov pomoćnik Hasan Husein Erdonmez, predsednik Privredne komore i Industrijske komore grada Inegola Javuz Ugurdag, direktor bolnice u Osmangaziju dr Omer Javuz Namli, privrednici Talha Ozis, Resit Eren i Zarif Alp, kao i turski novinari Gokhan Juksel i Melik Karlik. Tursku delegaciju će sutra u Beogradu primiti i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

