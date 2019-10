ISTINA IZAŠLA NA VIDELO, VLAST U NOVOM SADU NEMA ŠTA DA KRIJE: Zobenica izneo dokaze protiv Novakovićevih lažnih optužbi (VIDEO)

Povodom neistina koje je Borislav Novaković plasirao na Tviteru, a preneli neki mediji, potpredsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Damir Zobenica na današnjoj konferenciji za novinare predstavio je medijima niz dokumenata, koji u potpunosti opovrgavaju svaku od Novakovićevih lažnih optužbi.

Srpska napredna stranka negirala je tvrdnje iznete proteklih dana o sumnjivim poslovima savetnika gradonačelnika Novog Sada i direktora "Šajkaške" Slobodana Milića Bocare, kao i Milićeve supruge Biljane.



Član Predsedništva SNS Damir Zobenica je naveo da su u toj stranci prvo razmišljali da li da uopšte reaguju. Naime, prvobitno su u SNS smatrali da nemaju šta da demantuju jer, kažu, nema istine u tvrdnjama Novakovića.

Zobenica je na konferenciji za štampu novinarima podelio nekoliko dokumenta koji pokazuju da je Milić prodao ili se odrekao vlasništva u pojedinim firmama pre izbora na funkciju, odnosno neposredno nakon izbora tokom 2012. godine.



Zobenica je dodao i da firma Biljane Milić nije poslovala sa Gradom, već da je samo imala veze sa slučajem Telepske doline, gde je ova kompanija Gradu bez naknade ustipila zemljište za gradnju puta.

Mada je negirao postojanje sumnjivih poslova, Zobenica nije dementovao navode Borislava Novakovića da je gradonačelnik Vučević namerno prećutao da je firma "Capitel Light Team D.O.O." Veternik u vlasništvu Milića jedna od dva vlasnika zemljišta na uglu Bulevara Jovana Dučića i Ulice Bate Brkića, gde treba da se gradi bazen.

- Ne, apsulutno nemam nikave podatke o tome. Sećam se samo da je na tom lokalitetu nedavno otvorena obnovljena ulica i da je tu prostor gde je neko ranije počeo da gradi bazen, ali ga nije završio i sada je tu rupa. Da li će se to menjati ne znam jer nemam informacije ko je tu vlasnik i šta se planira, naveo je Zobenica.

Zobenica je takođe rekao i da nema nikavih informacija o tome ko su Dušan Mijić i Siniša Mićević za koje je Novaković spominjao da su povezani sa sumnjivim poslovima Milića i Vučevića. Funkcioner SNS kaže da jedino Milića poznaje, jer su zajedno osnovali stranku u Novom Sadu, ali smatra da ako su druga dvojica povezani sa SNS u Novom Sadu, on bi ih do sada sigurno već video, ali kako kaže - to se nije dogodilo.

