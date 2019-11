VUČIĆ U INTERVJUU ZA NEMAČKI ŠPIGL: Predsednik otvoreno o špijunskoj aferi, Rusiji, EU, Kosovu i Metohiji, Albancima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ni ne razmišlja da odustane od putovanja u Rusiju i od razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

On je u intervjuu nemačkom nedeljniku Špigl tako odgovorio na pitanje da li odustaje od susreta sa ruskim predsednikom, nakon objavljivanja informacije "da je ruski obaveštajac špijunirao srpsku vojsku", i dodao da Srbija želi da sa Rusijom produbi dobre i prijateljske odnose.

"Naravno želi Srbija da pokaže da je nezavisna zemlja i da zna da štiti svoju vojnu neutralnost. Mi se odgovorno i ozbiljno ophodimo sa aktuelnom situacijom", objasnio je on.

Vučić je ukazao da su Srbi i Rusi oduvek prijateljski narodi i da je Srbija spremna za dobre odnose, za šta se nada, da je spremna i Rusija.

"Naravno da nam nije lako ono što se upravo desilo. Ali koju alternativu smo imali nego da izađemo u javnost. Moramo zaštititi našu zemlju", kazao je on.

Na konstataciju Špigla da su u poslednje vreme spoljnopolitički potezi Srbije delovali kao da zemlja proba da ide po žici između zapada i istoka Vučić je rekao da se naša zemlja i dalje nalazi na putu u EU, što je njen strateški cilj.

"Međutim mi imamo dobre odnose sa Kinom i Rusijom. Moramo preživeti i paziti na interese Srbije", naglasio je on.

Upitan da li je bilo potrebno, i pored upozorenja iz Brisela, potpisati sporazum sa Evroazijskom unijom, Vučić je kazao da Srbija nije postala članica te unije, već je samo potpisala privredni I sporazum o slobodnoj trgovini, kako bi sir, jogurt, konjak mogla prodavati u Rusiji.

"Čim, odnosno ako uopšte pristupimo EU, taj sporazum će postati bespredmetan", ukazao je on dodajući da i predsednik Rusije zna da je taj sporazum vremenski ograničen.

"Ja moram da mislim o Srbiji. Nemamo pristupa strukturnim fondovima EU, za razliku od, na primer, Rumunije, koja je do sada 60 milijardi evra dobila od EU. I pored toga Srbija ima najveći privredni rast u Evropi i četvrtu godinu zaredom ima suficit u budžetu. Privlačimo više od polovine svih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu", objasnio je on.

Na pitanje da li ne strahuje što Moskva to" propagandistički koristi kao odstupanje Srbije od EU", naglasio je da Srbija ima jasne i fer odnose sa Rusijom.

"Oni znaju za šta se zalažemo - kod mnogih političara iz EU, posebno populističkih, to je drugačije. Oni prilikom dolaska u Moskvu zaborave na to odakle dolaze. Ja u Moskvi stavljam jasno do znanja da smo prijatelji, ali da Srbija želi i pored toga u EU", podvukao je Vučić.

Na pitanje koji interes Moskva ima da Srbiju uključi u svoju ekonomsku hemisferu i čak joj isporučuje moderno naoružanje, Vučić je odgovorio da Rusi imaju svoje interese, a mi naše, te da Rusi Srbiji niša ne poklanjaju, ali to čine za nas po dobroj ceni.

Upitan zašto se naoružava Srbija Vučić je kazao "ni zbog čega",i rekao da je Srbija veoma zahvalna Rusiji, podsećajući da je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Moskvi.

"Srbi i Rusi su puno propatili - pod nacistima u Drugom svetskom ratu, odnosno Srbi u NDH koja je tada ubila više stotine hiljada Srba. Bilo bi nam potrebno još više sećanja na one koji su poginuli samo zato što nisu pripadali naciji koja se sviđala Hrvatima i drugim nacističkim satelitima", rekao je Vučić.

Na pitanje da li, kada se sastaje sa Putinom ili Medvedevim, govori i o "zaposednutom" Krimu ili istočnoj Ukrajini, Vučić je odgovorio "naravno da ne".

"Ja dolazim iz jedne veoma male zemlje i bavim se samo našim interesima. Vi Nemci možete sa njima o tome da pričate. Kada se sastanem sa kancelarkom Angelom Merkel onda govorimo o tome da kupite naše jabuke i kruške", objasnio je on.

Ukazao je da se razgovora i o autoputu mira, projektu, zbog kojeg je od strane pojedinih sunarodnika, kako kaže, optužen da je najveći izdajnik Srbije.

"Tim projektom želimo da napravimo most, a ne da gradimo Veliku Albaniju, što mi se delimično prebacuje. Merkelova nas je podržala sa jednim 20-postotnim kreditim. Svestka pozornica me ne interesuje, već Srbija i Balkan i tačka", naglasio je on.

Što se odnosa sa Kinom tiče opisao ih je kao stabilno prijateljstvo na koje je ponosan.

"Kada su Amerikanci izašli iz Železare, kada je bilo reči o stečaju i kada je pretila nezaposlenost za 5.000 ljudi, molio sam Si Djinpinga "dođi I spasi nas". On je došao, ispunio šta je obećao. Novo postrojenje Folksvagena, međutim, nismo dobili, iako smo mnogo investirali i svu našu nadu uložili u to. Ono nastaje u Turskoj ", rekao je Vučić.

Upitan da li se oseća zapostavljenim od EU Vučić je kazao da je što njihova odluka, ali da je jasno da ne želi da sluša više lekcije o našim kineskim kontaktima od političara EU koji su tri puta češće bili u Kini od njega.

Podsetio je da su Kinezi kupili visokotehnološku kompaniju "Kuka" u Nemačkoj, koja je deset puta vrednija od svega što su kupili u Srbiji.

S tim u vezi je kazao da misli na gotovo sve vodeće političare u EU i na zapadnu.

"Nisam jedini koji prisustvuje godišnjem samitu Kine i centralne i istočne Evrope, već se tu nalaze i države EU kao što su Poljska i Grčka. Ali svi samo kritikuju Sbriju. To je tipično za dvostruke aršine sa kojima smo stalno suočeni", naglasio je on.

Na pitanje da li je EU strpljivija s Hrvatskom, Vučić je upitao da li bi Srbija dobila skoro 400 miliona evra od EU da sa tim novcem, uz pomoć kineskih radnika, gradi most, kao što je to slučaj na hrvatskom primorju.

"Da se tako nešto dešava kod nas, bio bih, najverovatnije, obešen u Briselu", istakao je on.

Upitan ko je kriv što planirani pristup Srbije EU 2025.više nije tema, da li je to predsednik Francuske Emanuel Makron, Vučić je kazao da bi bilo najlakše kritikovati Makrona.

"Osnovno pitanje glasi: Koja je budućnost nas na Balkanu? Računate li na nas ili želite samo da kupite vreme ? Budite fer prema nama i prestanice da govorite o kriterijuma za prijem kada se na kraju, kao što je govorio nemački filozof Lajbnic, uvek nađu "dovoljni razlozi" da se jedna zemlja odbije. Ono što zahtevamo je jasnoća, više ništa", poručio je on.

Ukazao je da, prema istraživanjima, 42 odsto Srba podržava, a 42 odsto je protiv članstva u EU, dok je ostatak neodlučan.

"Ko Albaniji i Severnoj Makedoniji ne želi da pruži ruku mora računati i na sve veće odbijanje u Srbiji", naglasio je on.

Podsetio je da je sa premijerima Albanije i Severne Makedonije bio na sastanku u Ohridu, da su se gotovo oko svih tačaka složili, pa tako i da on u njjihovo ime razgovara sa Makronom, što je učinio prošle nedelje.

"Mi na Balkanu ne želimo više da dozvolimo da nas umanjuju velike zemlje EU ili da nas jedne protiv drugih izigravaju. Moja ideja mini šengen zone na Balkanu koja znači slobodni protok robe i ljudi, tome doprinosi. Mi jačamo našu ekonomsku saradnju. Prekidamo situacij u kojoj naši kamioni 90 sati čekaju na svakoj granici. Svetska banka procenjuje uštede na 3,5 milijardi evra u ovom regionu ť, objasnio je on. Istakao je da projekat "Mini šengena" spada u najbolje što se dogodilo u ovom regionu u poslednje tri decenije.

"Nema ratova, nema ubijanja, već umesto toga jednu vrstu Skandinavije za siromašne. Možemo postati motor rasta za Evropu", uveren je on.

Upitan da li i Kosovo treba da bude deo tog projekta, Vučić je odgovorio da u Prištini ne znaju šta žele.

"Verovatno budući premijer Aljbin Kurti deluje kao da želi da se postavi kao vođa Velike Albanije. Kosovo sebe shvata kao državu, ali mi to ne vidimo tako. Međutim možemo da zajedno radimo izvrsne poslove", kazao je on.

Na konstataciju da je Kurti najavio zaoštravanje kursa prema Srbiji, i pitanje da li ga je upoznao, Vučić je podsetio da je Kurti njegovu malolenu ćerku uvredio i preporučio joj da traži Albanca za budućeg muža.

"Nauči da se ponašaš, budalo, to sam mu odgovorio. Ono što se pitam jeste zašto je zapad 2008. priznanjem Kosova otvorio Pandorinu kutiju", kazao je on.

Što se rešenja sa Prištinom tiče Vučić je potvrdio da su njegovi stavovi "neoštri".

"Da su naši onda bi zatvorili vrata svim daljim pregovorima, kao što to čine stalno Albanci. Želim da sačuvam mogućnost kompromisa. Zbog toga moram da dozvolim da me sunarodnici, kao što je bivši ministar inostranih poslova Vuk Jeremić nazivaju najvećim izdajnikom svih vremena", kazao je on.

Na kraju intervjua Vučić je, upitan šta znači njegova izjava da želi sa Peterom Handekom u Beogradu da proslavi njegovu Nobelovu nagradu, rekao: "Handke je fantastičan čovek, koji se branio zajedno sa nama u veoma teškoj fazi u kojoj je bila naša zemlja. Mi smo mu od srca zahvalni. Puno je učinio za Srbiju".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir