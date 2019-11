ĐILAS NE RAZUME, MORAĆU DA MU NACRTAM! Siniša Mali: Evo, obeležio sam žutom bojom da bolje razumete!

S obzirom na to da Dragan Djilas nije razumeo moje današnje usmeno izlaganje, moraću da mu nacrtam. Gospodine Djilas, kao što možete da vidite u ovoj tabeli “prihodi iz budžeta Republike” se POVEĆAVAJU a “sopstveni prihodi Univerziteta” se smanjuju - ukupna cifra je zato manja. Znači, ne zbog izdvajanja države, nego zato što je SAM UNIVERZITET projektovao da će imati manje prihode. Evo, obeležio sam vam žutom bojom da bolje razumete. Vrlo jednostavna matematika kada znate da računate. Tako da - prestanite da širite laži svojim besmislenim izjavama i priznajte da ste pogrešili.

