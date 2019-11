MALI U SKUPŠTINI: Za Vojvodinu oko 10 milijardi dinara više u 2020. godini

BEOGRAD - Predlog budžeta za 2020. predviđa oko 10 milijardi dinara više za teritoriju AP Vojvodine i svi projekti predviđeni za finansiranje potekli su kao inicijative Vlade Vojvodine i lokalnih samouprava, izjavio je danas u Skupštini ministar finansija Siniša Mali tokom rasprave o predlogu budžeta.

Predlogom budžeta za 2020. za Vojvodinu je predviđeno oko 100,1 milijarda dinara.

Poslanica Olena Papuga iz LDP-LSV-SDA Sandžak pitala je ministra finansija zašto se ne donese zakon o finansiranju AP Vojvodine, jer bi se onda znalo koje su potrebe Vojvodine.

"Znalo bi se koliko se u Vojvodini troši i koliko je Vojvodini potrebno. Mislim da je to glavni problem. Evo, pitam vas ministre kada će se konačno doneti zakon o finansiranju AP Vojvodine", zapitala je Papuga.

Mali je rekao da to nije pitanje samo za njega, kao i da on sam ne može da donese tu odluku.

"To je veoma važno pitanje, ali i pitanje koje zahteva širi konsenzus i dužu raspravu i analizu. Ne mogu sad da vam dam odgovor. Ali, mogu, a to sam i predvideo u predlogu budžeta, da obezbedimo 10 milijardi dinara više novca nego 2019. za teritoriju AP Vojvodine", naveo je on.

Ministar je istakao da tako vlada pokazuje da želi da napreduje i sevrni deo naše zemlje.

Kako je rekao, sve lokalne samouprave u Vojvodini imaju svoje izvorne prihode kao i grad Beograd i iste su po načinu na koji ubiru prihode.

"Sa te strane, ne vidim nikakvu razliku između lokalnih samouprava na teritoriji Vovodine i onih na teritoriji nekog drugog dela Srbije", naglasio je Mali.

Poslanici su danas završili razmatranje u načelu predloga budžeta za 2020. godinu i skupština će nastaviti sa radom 25. novembra u 10 sati, raspravom o budžetu u pojedinostima odnosno amandmanima.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir