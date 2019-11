MALI U SKUPŠTINI: Sa povećanjem u januaru, penzije veće od 13,4-19,4 odsto nego 2014. godine

BEOGRAD - Penzioneri će sa povećanjem penzija od 5,4 odsto u januaru, po švajcarskom modelu, imati veće penzije od 13,4 do 19,4 odsto u odnosu na one iz 2014. godine, kada su bile umanjene zbog minusa u budžetu koje je ostavila prethodna vlast, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

On je, tokom nastavka rasprave o predlogu budžeta za 2020. godinu, rekao da su penzije morale da budu umanjene 2014. godine, jer je, kako kaže, tokom vlasti Dragana Đilasa od 2008. do 2012. godine javni dug porastao sa 8,7 na 17,7 milijardi dinara, kao i da je tada napravljen minus u budžetu od 748,9 milijardi dinara ili 7,6 milijardi evra.

"Za to vreme Đilas je u svojim firmama prihodovao 619 miliona evra i ostvario dobit od 105 miliona evra. Tu je odgovor na vaše pitanje", poručio je Mali poslaniku SRS Nemanji Ssaroviću, koji pitao kada će biti vraćen penzionerima "ogroman novac koji im je protivustavnim umanjenjem otet".

On je istakao da će sa povećenjem od 1. januara svi penzioneri imati veće penzije nego 2014. godine, od 13,7 do 19,4 odsto, te poručio da će one zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije i toj žrtvi penzionera nastaviti da se uvećavaju, kao i plate.

Mali je još jednom zahvalio penzionerima što su podržali reforme.

Šarović je prethodno rekao da je penzioneru sa, na primer, penzijom od 50.000 dinara pre umanjenja 2014. godine, za 47 meseci primene, kako ističe, protivustavnog umanjenja, ukupno uzeto 282.888 dinara.

Naveo je da to pokazuje njegova računica sa podacima koje je dobio od PIO fonda i to bez uračunate zakonske zatezne kamate koja bi morala da bude isplaćena penzionerima, kao i bez zakonskog uvećanja penzija na usnovu usklađivanja penzija sa rastom BDP-a i godišnjom inflacijom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir