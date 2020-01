BAKIĆ I ĐILAS RATUJU, PLJUŠTE OPTUŽBE! Ko je tajkun, ko lažov, a ko šuruje sa vlašću? Opozicija na putu bez povratka!

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, nazvao je danas sociologa Jova Bakića lažovom i optužio ga da je tokom protesta davao "štetočinske izjave, koje je potom vlast iskoristila da opoziciju optuži za nasilje".

On je tako, pored ostalog, odgovorio na Bakićevu izjavu da on, Dragan Đilas, i predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljaju dve strane jedne iste medalje.

Jovo Bakić je u novogodišnjem intervjuu za list Danas izjavio da su Vučić i Đilas "predstavnici oligarhije koja urušava srpsko društvo", da je Đilas tajkun, da je u mogućem "dilu" sa predsednikom Srbije, na šta mu u Đilas u današnjem odgovoru u Danasu uzvraća pitanjem - ima li on dil sa Vučićem kada za sedam godina nije imao nijedan problem od onih koje on, Đilas, kako tvrdi ima, nabrajajući da je od 2012. do 2014. godine došlo do hapšenja njegovih prijatelja i saradnika, da je pod pritiskom morao da proda firmu, da je objavljeno na hiljade naslovnih strana gde je spominjan u negativnom kontekstu...

Đilas kaže da je Bakić nakon izbora 2012. godine hvalio Aleksandra Vučića i njegovu vladu, da je onda ušao sa Borkom u pravljenje Levice Srbije, pa shvatio da on nije dovoljno dobar te izašao, posle čega je govorio jako ružno o ljudima sa kojima je dotad sarađivao, kao i da je, kada se veliki deo Srbije ujedinio oko Saše Jankovića, podržao Belog Preletačevića, koga je, tvrdi, vlast izmislila da 'skine' glasove Jankoviću".... Podseća ga i da je tokom protesta davao, kako je naveo, niz štetočinskih izjava.

"Govorio si da ćemo ih juriti po ulicama? Ko će da ih juri? Ti? Pa ti sediš u East West Bridge sa Željkom Mitrovićem i Zoranom Mihajlović! Zašto ih ne pojuriš kad ih vidiš? Govorio si da treba upasti u RTS sa dugim cevima? Šta ti je ideja? Da pucamo u novinare koji ne rade profesionalno svoj posao?", zapitao se Đilas.

Đilas je demantovao i da je Bakića zvao u političku stranku, koju je u to vreme nameravao da napravi, a potom i oformio aprila 2019. godine.

On Bakiću prebacuje i nameru da formira stranku i učestvuje na izborima.

"Među onima koji tako radeći rade u korist Aleksandra Vučića našao si se i ti. Zanimljiva činjenica. I posle svega ti i dalje imaš obraza da tvrdiš da sam ja u dilu sa Vučićem, a ti si mu ljuti protivnik? poručio je Bakić Đilasu.

Prethodno je Jovo Bakić u opširnom intervjuu Danasu, između ostalog, rekao da mu je Đilas, "kao i Vučić, ali i Jeremić i Saša Radulović, nudio da uđe u stranku, koju je tek trebalo formirati".

"Tada je za javnost glumio da se premišlja u vezi sa osnivanjem stranke, iako je već odavno odlučio. Rekao sam mu otvoreno da mu ne verujem. Imajući u vidu njegovo izlaženje iz politike, pa vracanje, kao i angažman koji ne bi bio moguć bez pristanka Vučića, postavlja se pitanje i ispostavlja sumnja o tome koji su njegovi motivi".

Bakić je kao upitno postavio to, što se, kako kaže, protiv svih Đilasovih saradnika vode krivični postupci, samo protiv njega samog ne.

"Dakle, ili je poturao ljude da potpisuju pravno sporne dokumente ili ima dogovor s vlašću. U tom smislu, Đilas ne uliva poverenje", rekao je između ostalog Bakić.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir