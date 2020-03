ADVOKAT PORODICE UBIJENOG PREMIJERA ZA KURIR: ĐINĐIĆ BIO NA VETROMETINI! Obezbeđenje je imalo velike propuste!

Beogradski advokat Rajko Danilović kaže da ni danas, 17 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića, nismo saznali sve u vezi sa ovim zločinom koji je umnogome promenio tok srpske istorije.

Danilović, koji je tokom suđenja za ubistvo premijera bio zastupnik Đinđićeve porodice, u intervjuu za Kurir navodi da sud jeste utvrdio izvršioce i organizatore atentata, ali ističe da je politička pozadina ostala nerasvetljena.

Pripadnici zemunskog klana i vrh državne JSO osuđeni su za organizovanje i ubistvo premijera Đinđića. S druge strane, mi još ne znamo ko su nalogodavci i inspiratori atentata.

- To nikad nije ni pokušano da se rasvetli. Onima koji su došli na vlast posle Đinđića bilo je preko glave još i da utvrđuju ko je to naručio. Bilo je, posle poraza Miloševićevog režima, svega i svačega u političkom životu, bilo je mnogo ljudi koji su Đinđiću bili neprijatelji po političkoj prirodi stvari, a ko je od njih i učestvovao u zaveri, to ne znam. Mi koji smo učestvovali u sudskom postupku za ubistvo premijera pokušali smo da tražimo odgovor ko stoji iza toga, ponešto je i rečeno na suđenju, ali nikada to pitanje nije zvanično otvoreno. Ni samo tužilaštvo se nije bavilo time, već samo utvrđivanjem činjenica - ko su organizatori, izvršioci i učesnici. Moglo se ići dalje i utvrditi pozadinu.

Dakle, još nismo saznali sve u vezi sa ovim zločinom?

- Saznali smo ko je izvršilac, kako je organizovano, ko je vodio glavnu reč u organizaciji... Suđenje je dugo trajalo, dovedeno je do kraja i sve je, u ovom delu, tačno utvrđeno. Međutim, ostala je nerasvetljena politička pozadina ubistva jer ovo je par ekselans političko ubistvo. Nismo, dakle, sve saznali. Ovo ubistvo se dešava nakon pada režima Slobodana Miloševića i njegovog odlaska u Hag, to je i vreme kada su ljudi očekivali duboku demokratsku promenu u društvu... I sam Đinđić je tada govorio da ga mogu ubiti, ali da su promene toliko snažne da će se nastaviti. Mislim da je bio u zabludi. Ipak nije dovoljno poznavao srpsko društvo i našu spremnost za promene.

Nije ni danas kasno da se utvrdi politička pozadina?

- Nikad nije kasno.

Koliko je bio težak proces suđenja ubicama?

- Bilo je vrlo teško, naporno... Bilo je velikih pritisaka. Setite se da je čak i tadašnji ministar pravde Zoran Stojković predlagao ukidanje Specijalnog suda da bi se sprečilo suđenje. Bilo je mnogo ljudi koji su hteli da spreče utvrđivanje istine.

Šta je vama bilo najznačajnije što je javnost saznala tokom postupka?

- Najznačajnije je bilo to što se videlo da su ostaci Miloševićevog aparata ostali da dejstvuju u vlasti i posle demokratskih promena, pa su sa zemunskim klanom i organizovali to ubistvo. To je za mene šokirajuće. Zato je pitanje i da li je Đinđić uopšte mogao da bude sačuvan, budući da je dolazak do njega bio otvoren, on nije bio čovek koji se krio, bio je demokrata... Neki događaji koji su prethodili atentatu nisu bili dovoljno ozbiljno shvaćeni. Đinđić je bio na meti, na vetrometini... Bilo je i propusta u obezbeđenju premijera, ali takođe nije otvoreno ni pitanje čiji su to tačno propusti. Ali to je sekundarno, primarno je ko stoji iza ubistva.

Da li žalite što neki ljudi nisu saslušani u tom procesu?

- Recimo, bilo je pokušaja da se sasluša Vojislav Šešelj, ali on je tada bio u Hagu, pa nije bilo moguće to učiniti. Trebalo ga je saslušati. Za saslušanje je bio kandidat i Vojislav Koštunica, ali se tada uzdržavalo od toga. I njega je trebalo saslušati.

Šešelj je išao u zatvor da poseti Milorada Ulemeka Legiju i Zvezdana Jovanovića, koji su osuđeni za ubistvo premijera.

- Pa bio je u poseti kod poznanika.

O naslovnicama i karikaturama JEZIVO CRTANJE METE Nedavno ste se oglasili povodom sporne naslovnice Nina i Koraksovih karikatura u Danasu, na kojima je oružje upereno u predsednika Aleksandra Vučića. Rekli ste da vas to crtanje mete podseća na vreme kad se pretilo premijeru Đinđiću. - To je jezivo. Takve stvari nisu za šalu, za humor, za Koraksa...

