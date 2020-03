MARINIKA DAVALA PARE IZ BUDŽETA POKRAJINE UHAPŠENOM DILERU: Tepićka finansirala Filipovića 3 godine, a nije ni imao klub

Novak Filipović, prijatelj potpredsednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, inače vlasnik sportskog kluba i teretane u Pančevu uhapšen je kao deo kriminalne grupe koja je trgovala drogom. On je inače bio u medijskoj žiži i 2017.godine, kada je utvrđeno da fitnes klub, odnosno teretana Novaka Filipovića, u suštini ne postoji iako je dobijao novac iz budžeta, i to za vreme mandata Marinike Tepić, koja je obavljala funkciju sekretarke za sport i omladinu.

Prema podacima od 2013. do 2016. godine, Filipović, odnosno klub “Spartans” dobili su million dinara od Pokrajine u tom intervalu. Ali, adresa je privatna. Novac je uplaćen na adresu, koja je u stvari privatna i na kojoj ne postoji nikakva teretana.

- Kazna izrečena za klub je 100 hiljada dinara i za odgovorno lice još 10 hiljada. S tim što, ako se u roku od 8 dana plati kazna je prepolovljena. To će biti 55 hiljada dinara. Prvo i osnovno Statut. Sve ostalo ne možemo ni da gledamo jer je to osnova da klub može da funkcioniše. Posle toga idu i pravilnici. Svi koji rade, ako ne znaju Zakon, to ih ne opravdava da rade pogrešno. Oni moraju da znaju - kazala je tada Gordana Krstić, sportski inspektor, za RTV Pančevo.

Novak Filipović, bez obzira što se nalazi na čelu sportskog kluba, otvoreno je podržavao LSV, dok je članica bila Marinika Tepić. Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport u to vreme je tvrdio da je novac za sport u vreme mandata Marinike Tepić deljen po partijskoj liniji. Klub “Spartans” dobio je million dinara, ali se sa druge strane postavljalo pitanje po kojim kriterijumima.

Kurir.rs, Rtv Pančevo

Kurir