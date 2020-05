NIJE BITAN ONAJ KOJI UPIRE PRSTOM, VEĆ ČOVEK U ARENI PREKRIVEN PRAŠINOM, KRVLJU, ZNOJEM! Vučić podelio moćnu poruku!

"Nije bitan kritičar; nije bitan ni onaj koji upre prstom kada jak čovek posrne ili kada je onaj ko je nešto uradio, mogao to da uradi bolje. Zasluga pripada čoveku koji je zapravo u areni, čije je lice pokriveno prašinom, znojem i krvlju; koji i dalje hrabro nastavlja borbu; koji greši, koji iznova i iznova ostaje uskraćen za pobedu, jer nema truda bez greške i nedostataka; ali koji se zapravo trudi da čini dela; koji ima ogroman entuzijazam, veliku posvećenost; koji se daje za cilj vredan divljenja; koji u najboljem slučaju na kraju doživi trijumf kada se dostigne najviši cilj i koji u najgorem slučaju, ako ne uspe, doživi taj neuspeh boreći se smelo, tako da njegovo mesto nikada ne bude uz one hladne i plašljive duše koje ne znaju ni za pobedu ni za poraz." Teodor Ruzvelt

