LJUBA BANDOVIĆ USIJAO DRUŠTVENE MREŽE: Srbija i Crna Gora su nastali iz jedne majke i od jednog oca! KRAJ!!!

Poznati srpski filmski i pozorišni glumac Ljubomir Bandović usijao je ove večeri društvene mreže u regionu. Na sebi svojstven način objasnio je kako vidi odnose između Srbije i Crne Gore, koji su kulminirali poslednjih nekoliko meseci posle progona Srba i Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji od režima Mila Đukanovića.

foto: EPA/Boris Pejović

Ljubomir Bandović (43) izuzetno je popularan ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i regionu. Maestralno je odglumio lik Vasilija Đurašinovića, crnogorskog mafijaša u seriji "Južni vetar" koji je producirao Miloš Biković.

- Evo, moj stav o svemu tome. Moj Goran i ja smo živeli u istoj majci po devet meseci. Pa smo onda živeli u istoj sobi, išli u istu osnovnu školu i gimnaziju. Onda je on izabrao jedan, a ja drugi fakultet. On izabrao jedan grad, ja drugi grad. On navija za Zvezdu, ja za Partizan - objašnjavao je Ljuba Bandović u jednoj TV emisiji odnos Srbije i Crne Gore, a onda nastavio da niže argumente:

- On vodi jednu ideologiju i demokratiju u svojoj kući, ja to radim na drugi način. On troši pare na jedan način, ja opet na drugi način. A, prva rečenica ostaje ista. Mi smo živeli u jednoj majci. Jedan nam je otac, a jedna majka!

Ljubomir Bandić je potom poentirao.

- Nemam ništa protiv da Crna Gora ima svoju državu, kao što moj brat ima svoju kuću. Ali, ne mogu da mu kažem, ti svoju majku zovi Duška, a ja ću da je zovem Anđelka, jer mi je lepše. Ne, bre! Duška je! Koliko ti se sviđalo ili ne, Duška je! To je toliko jednostavno.

(Kurir.rs)

Kurir