VUČIĆ O IZBORIMA: Biće to teška utakmica, sve liste su protiv nas! Otkrio u kom bi slučaju SNS prešao u opoziciju

BEOGRAD - Nemam sumnje da bi svi želeli da sklone SNS sa vlasti, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić ali je dodao da će njegova stranka voditi apsolutno pozitivnu kampanju, baziranu na programu i planovima.

Ponovio je za TV Prva da će izbori biti teška utakmica, i naglasio da SNS za protivnike ima 21, 22 liste. "Svi govore loše o nama, to je kampanja, to je normalno, sebe predstavljaju kritikom na naš račun, a naše je da odgovorimo. Trudimo se da govorimo o programima i planovima. Izbori neće biti laki, i biće specifični, jer se trudimo da apsolutno imamo pozitivnu kampanju i da promenimo diskurs u politici, da nema teških reči protiv protivnika", rekao je Vučić. Kako ja pratim, negde je nerešeno, kaže.

"Teški će biti za nas, i jer mi još nećemo organizovati predizborne skupove, čekamo povoljniju epidemiološku sliku", napominje. Na pitanje šta će raditi ako svi drugi budu imali samo glas vise i udruže se protiv SNS, Vučih kaže da će tada uslediti ucene, a onda je bolje da da mandat nekom drugom.

"Neću u toj političkoj pijaci da učestvujem, mi ćemo se u tom slučaju skloniti u opoziciju", ističe i dodaje da bi voleo da imaju većinu sa koalicionim partnerima, ali smatra da će biti teška utakmica.

On je istakao i da je Srbija danas najbrze rastuća ekonomija i da je bio u pravu on kada je govorio da će se to desiti, a ne oni koji su predviđali propast.

"Sad im je ostalo da me 'čekaju na krivini i uzbrdici' koja se zove Kosovo, a sami su napravili krivinu i brdo, a sad će da dobacuju kako će točkovi da nam izlete. Važno je da Srbija ne isklizne sa tog puta", poručio je.

Upitan koga bi voleo da vidi kao premijera ako SNS pobedi, Vučić je rekao da će se o tome odlučivati i da ne želi unapred da se izjašnjava, ali da je zadovoljan radom i zalaganjem Ane Brnabić. On je podsetio da po ustavu ima obavezu da mandat poveri onoj stranci koja bude osvojila većinu na izborima, a to će se tek videti, kaže, jer će izbori biti teški i neizvesni. Kaže i da parlament treba da bude vazno mesto za slobodno iznošenje različitih mišljenja.

Zalagaću se za velike promene u vladi i stranci

- Zalagaću se za velike promene u vladi i stranci, najavio je predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić upitan da li će doći do kadrovskih promena u vladi posle izbora. Vučić je ukazao da o tome ne odlučuje sam, već stranka.

"Dolazi do zamora ljudi posle osam, pet godina. Svi razmišljaju kako će da idu napred, a niko ne razmišlja da moramo I nekim mladima da damo mesto. Svi pričaju 'hoćemo mlade, nove ljude', ali razmišljaju pre svega 'nemojte da dođu na moje mesto', istakao je on. Ukazao je da najpre treba da se vidi ko će da formira vladu, ko će da dobije većinu na izborima, dodajući da nije od onih koji potcenjuju volju naroda. Nakon toga, ukazuje, zalagaće se za značajne promene u vladi I stranci.

Isti knjigu ne poklanjam dvaput

Upitan kome će ovaj put pokloniti knjigu o Milanu Stojadinoviću, koju je nakon prošlih izbora poklonio Ani Brnabić, Vučić je kazao da ne deli istu knjigu dva puta.

- Poštujem sve što je Ana uradila. U ljudskom smislu sam je mnogo zavoleo. Pokazala je veliku borbenost i ljubav prema Srbiji. Ali to koga volim nema veze sa odlukama ko će biti premijer. O tome ćemo razgovarati kada se izbori završe, naglasio je on. Vučić je ponovio da je Brnabić zaista radila i trudila na ižuetan način na čemu joj je zahvalan.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

