VUČIĆ: Dobra odluka Prištine da se ukinu mere reciprociteta, Tačija nije briga za EU

"Srbiju koju smo gradili i koju gradimo više niko ne može da sruši. Rezultati su veće plate, veće i sigurne penzije i međunarodni ugled Srbije. Ponosan sam na te rezultate, to smo postigli pametnom politikom, ozbiljnošću i odgovornošću. Verujem u snagu Srbije i srpske ekonomije. Ukoliko sačuvamo mir i stabilnost, uveren sam da će naša ekonomija najbrže da raste u Evropi i da će nam prosečna plata biti 900 evra do 2025. godine. Ljudi su počeli da vraćaju veru u svoju ekonomiju i da možemo svojim radom da idemo u korak sa svetom."- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije @jutronaprvoj.

