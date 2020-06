RAT SE NASTAVLJA! ĐILASOVA SARADNICA POSVAĐALA REM: Zekić: Marinika bi nasilno na vlast

Nastavlja se rat članova Saveta REM zbog Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa! Nakon što je član Saveta Slobodan Cvejić u otvorenom pismu podneo raport Mariniki u vezi s radom REM, odbrusila mu je koleginica Olivera Zekić i optužila da podnosi raport Đilasovoj pulenki, odnosno da joj dozvoljava da vrši pritisak na to nezavisno regulatorno telo!

Dan kasnije, usledile su nove, obostrane optužbe.

Ko izvrće i manipuliše

Cvejić je, naime, juče optužio Zekićevu da manipuliše i izvrće činjenice, te nastavio da opravdava svoj postupak, brifing Tepićevoj. - Za vas je uljudna komunikacija izraz podaništva, a dijalog jednog javnog funkcionera s drugim o važnim javnim pitanjima - pritisak na nezavisnost. U tom naletu ratobornosti ste propustili da primetite da sam gospođi Tepić odgovorio, da prevedem na jezik koji razumete, da se ne slažemo o tome na koji način se menjaju institucije, kao i da nije ona pozvana da odredi kada ja treba da napustim Savet REM - napisao je Cvejić.

Očekivano, usledio je odgovor Zekićeve, koja je poručila Cvejiću da se ulizuje Mariniki, dok svoje kolege mobinguje. - U REM maltretirate ljude slanjem mejlova usred noći, zbog čega neke koleginice hoće da vas tuže za mobing, a za Mariniku Tepić, političarku koja bi da bude vlast, i to svim sredstvima, pa i nasilnim, birate uljudan ton, kakav i dolikuje razgovoru, kako kažete "dva javna funkcionera". To što je jedan od njih osioni političar, koji javni prostor doživljava isključivo kao mesto za stranačku promociju i pljuvanje svih koji ne misle isto kao on, dok je, s druge strane član nezavisnog regulatornog tela, koji bi trebalo da bude brana upravo takvima, za vas nema nikakve veze - poručila mu je Zekićeva.

Šta je "javni interes"

Upitala ga je i po čemu je, osim po komesarskom duhu, kvalifikovan da određuje šta je "javni interes".

- Pošto vaša "uljudna komunikacija", na nivou, ponavljam, dobro dresiranog kućnog ljubimca, s Marinikom Tepić svakako ne liči na "javni interes". Šta je "javni interes"? Vaša uporna samopromocija i napad na kolege koje "nisu na liniji". Vašoj liniji, gospodine Cvejiću? Liniji Marinike Tepić? Njene političke opcije? - upitala je Zekićeva.

(Kurir.rs / Ivana Žigić)

Kurir