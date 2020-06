MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI, NOSILAC LISTE ZAVETNIKA, ZA KURIR: Srbiji treba stabilnost, ne sukobi na ulicama

Milica Đurđević Stamenkovski, nosilac liste Zavetnici, uverena je da će ta stranka 21. juna dobro proći na izborima i da će ući u parlament. Đurđevićeva je ubeđena u "izbornu pobedu", a u razgovoru za Kurir podseća da je imala "višestruke okršaje sa albanskim separatistima, NATO lobistima i predstavnicima Džordža Soroša", te da je zbog toga lista Zavetnika bila oborena.

foto: Milica Đurđević Stamenkovski/Privatna arhiva

Šta se u Zavetnicima promenilo za ove četiri godine, od prethodnih izbora? - Od avgusta prošle godine Zavetnici su registrovani kao stranka. Formirano je više od 70 odbora širom Srbije, čak i u dijaspori. Pridružili su nam se brojni stručni ljudi čistih biografija i namera, koji su u nama prepoznali odlučnost da istrajemo u borbi za slobodu naše otadžbine.

foto: Milica Đurđević Stamenkovski/Privatna arhiva

Deo opozicije i dalje zagovara bojkot izbora... Kako gledate na to? - Pogubno je to što svakodnevno prizivaju mešanje stranog faktora u unutrašnja pitanja Srbije, odazivaju se na sastanke Soroševe fondacije i savetuju u stranim ambasadama. Naš narod i država zaslužuju nešto više od toga i to je smisao naše političke borbe. Izborni uslovi nisu na zavidnom nivou, ali to ne sme biti izgovor za odustajanje. Srbiji je potrebna stabilnost, a ne kriza institucija, nemiri i građanski sukobi.

Jedina žena nosilac liste Iza mene je tim ozbiljnih stručnjaka Jedina ste žena koja je trenutno lider stranke i koja je u izbornoj trci s muškarcima, kako to izgleda iz vašeg ugla? - Nema potrebe da me bilo ko posmatra kroz rod kome pripadam ili godine života. Iza mene stoji tim ozbiljnih i iskusnih stručnjaka koji su rešili da podrže našu stranku i prepoznali se u njenim idejama.

foto: Milica Đurđević Stamenkovski/Privatna arhiva

U vašim obraćanjima gotovo uvek u prvi plan stavljate Kosovo i Metohiju. Da ste vladajuća stranka, kako biste to pitanje rešili? - Za početak bi trebalo poništiti štetni Briselski sporazum, koji isključivo srpska strana do sada poštuje i primenjuje i vratiti pitanje tamo gde mu je i mesto - pred Ujedinjene nacije i u okvire Rezolucije 1244. Imamo konkretne predloge šta bi u takvom kontekstu dalje moglo da se uradi, ali suština je u tome da ne smemo da dozvolimo otcepljenje ni milimetra naše državne teritorije, zato što bismo time otvorili Pandorinu kutiju. Rešenja isključivo moraju da se traže unutar teritorije države Srbije.

Razgovarala: Kristina Vasković

Kurir