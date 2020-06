HAOS! POGLEDAJTE LUTOVAC DOVEO PRIVATNO OBEZBEĐENJE Ne da demokratama da uđu na GO! Napali sekretara stranke!

Kako im je saopšteno na ulazu, prostor je zakupio lider stranke Zoran Lutovac privatno i to za stučno usavršavanje, a ne za sednicu pomenutog tela. Došlo je i do sukoba ispred zgrade - član GO Toša Dimitrijević, blizak Lutovcu, fizički je napao Gorana Jaića. Kako je saznajemo Lutovac je doveo i privatno obezbeđenje.

- Ljudi iz sekretarijata su došli da se pripreme za sednicu i sačekaju članove GO, ali ih ne puštaju u zgradu Madlenijanuma. Saopšteno je da je Lutovac privatno zakupio salu, te da je prostor iznajmljen za stručno usavršavanje, a ne za sednicu GO - kaže izvor Kurira iz vrha DS i dodaje: - Kao da to nije bilo dovoljno, čovek blizak Lutovcu, član GO Toša Dimitrijević fizički je napao sekretara stranke. Ovo je strašno. Pitanje je ko će sad od članova GO moći uopšte da prisustvuje današnjoj sednici. Svi smo u šoku šta Lutovac radi.

