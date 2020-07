KO JE ČOVEK KOG OPOZICIJA PREDSTAVLJA KAO POŠTENOG POLJOPRIVREDNIKA: Slobodan Robija je kockar i teški prevarant!

Kurir je već pisao o "liku i delu" Petkovića i otkrio da je reč je o osobi debelog policijskog dosijea.

- Slobodan Petković Robija prijavljen je na Novom Beogradu, živeo je u Novoj Pazovi, bio je osumnjičen za teške krađe, nasilje, više puta je učestvovao u tučama i nema veze sa poljoprivredom, kako je želeo da bude predstavljen u medijima - naveo je naš izvor.

U međuvremenu otkriveno je da je 2017. godine prevario i grupu srpskih navijača i portal srbin.info. koji je nehotice uvučen u mrežu njegovih laži. "Zbog utakmice Austrija-Srbija u Beču, u kvalifikacijama za SP u fudbalu, Srbin.info i naši čitaoci su bili žrtve prevare: našu redakciju stajalo gubitka ugleda, a naše čitaoce novčanog gubitka", napisali su tada.

Navijači su naime platili Petkoviću karte i put do Beča, ali ih je on ostavio na granici kako bi navodno sačekao drugu grupu, međutim nikada ga više nisu videli. On se nije pojavio u Beču sa kartama pa su ljudi morali ponovo da ih kupe i puknu još po 30 evra.

Inače Petković je po sopstvenom priznanju lečeni kockar i to je izjavio u emisiji Oko na RTS.

