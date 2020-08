VUK DRAŠKOVIĆ GOST USIJANJA NA KURIR TELEVIZIJI: Najveći dobitnik martovskog puča u Srbiji bio je Ante Pavelić

Vuk Drašković, lider SPO, izjavio je u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji da je poklič od 27. marta "Bolje grob, nego rob" doneo stotine hiljada grobova i milione robova.

"Tragične posledice toga dana traju i danas", rekao je on.

Drašković je dodao da je najveći dobitnik martovskog puča Ante Pavelić.

"On se od Marsejskog atentata stalno nalazio u Italiji i čuvao ga je Musolini. Čudim se kada se piše o Blagoju Jovoviću, da niko ne pominje da nije bilo nikakve izrečene presude Anti Paveliću od stane komunističke Jugoslavije. Ali Paveliće osuđen na smrt, i to na giljotinu, zbog organizacije atentata na kralja Aleksandra od strane francuskog suda", rekao je Drašković.

On je objasnio da Kraljevina Jugoslavija samo formalno potpisuje sporazum o trojnom savezu Nemačke, Italije i Japana, ali da nikakve obaveze Jugoslavija nije preuzela.

Drašković kaže da je čak izbačen i protokol o tranzitu kroz našu zemlju a da je Ivo Andrić rekao "ništa nismo izgubili, ničega se nismo odrekli, sve smo sačuvali".

On je rekao da od svih potpisnika jedino Ivo Andrić nije trpeo nikakve konsekvence.

"Naravno da novoj vlasti komunističkoj je bilo stalo do Andrića, a cenili su činjenicu da on odbija da potpiše apel srpskih intelektualaca protiv ravnogorskog i komunističkog ustanka 1941. godine u Srbiji", kaže Drašković.

On kaže da je nakon potpisivanja sporazuma sa Trojnim paktom, Hitleru bilo stalo da Jugoslavija bude mirna i nije mu se išlo u bilo kakvu balkansku avanturu.

"Žurio je sa tajnim pripremama za napad na Sovjetski savez. Kada je objavljena vest da je potpisan Bečki protokol Radio Beograd je prekinuo program i počeo da emituje posmrtni marš. U istom času Pavelić, koji je u Italiji, kaže ustašama da je ovo crni dan za njih", kaže Drašković i dodaje kako je Pavelić tada rekao da su sahranjeni svi snovi o rušenju Kraljevine Jugoslavije i pravljenju NDH.

Drašković kaže da je Pavelić rekao:

"Jedina naša nada je da će ludi Srbi srušiti Bečki sporazum! To se desilo nepuna dva dana kasnije. U Beogradu od Britanaca potkupljeni srpski genrali i oficiri, crnorukaška inteligencija i nacionalna elita ali i SPC, čine ono što je bila najveća želja naših zakletih i najvećih neprijatelja. To je 27. mart 1941. i toga dana otvorena su vrata za ustašku državu", kaže on i dodaje da nije bilo toga dana kraljevina bi preživela, a ne bi bilo ni Pavelića ni Broza.

"Kraljevina bi preživela kraj rata i to neokrnjena, a verovatno bi bili među prvim potpisnicima stvaranja NATO alijanse posle II svetskog rata", kaže on.

Drašković kaže da komunisti nisu organizovali puč 27. marta, već su oni samo iskoristili puč i izašli na ulice Beograda.

"Nema nikakvih parola protiv Hitlera ni nacizma. Izbacuju se parole u slavu Sovjetskog saveta i Staljina, a dominiraju ružne parole protiv velikosrpske hegemonije, mrtvog kralja Aleksandra i kneza Pavla, oborenog te noći", objasnio je Drašković.

On kaže da u tom trenutku ne postoji nikakva antihitlerovska koalicija, i da se tukao jedino sa Britancima.

"Kraljevina Jugoslavija nema ni na koga da se osloni iako knez Pavle do poslednjeg trenutka pokušava da izdejstuje pomoć u oružju, ali od svih dobija sličan odgovor. Možda najlicemerniji od Staljina. Amerikancu kažu: Žrtvujte se! Neka vas ne bude da bi vas bilo kad pobedimo, ponovite podvig iz Velikog rata... Britanski ambasador Kembel drsko kaže: Morate skočiti u provaliju, jer time obezbeđujete da vas bude posle naše pobede ili vas neće biti... poruka iz Moskve je možda najlicemernija: Mi ne možemo da provociramo Hitlera i ulazimi u rat, ali mnogo bi nam odgovaralo otvaranje balkanskog fronta da kupimo vreme i pripremimo se za rat ako do njega dođe. Pošto Srbi bezgranično vole Ruse, vaša obaveza je da se žrtvujete za ruski narod i uđete u rat", kaže Drašković.

