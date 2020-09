TAČKA 10 JE JASNA, GRENEL DEMANTOVAN! Evo šta tačno piše u dokumentu, stavljenom pred našu delegaciju!

Specijalni savetnik američkog predsednika Ričard Grenel tvrdi da mediji nisu tačno preneli vest u kome on reagujuje na tvit portala "Pavlović Today". Taj portal je pod oznakom hitno objavio da je "Grenel predstavio Vučiću dokument da potpiše kosovsku nezavisnost".

Međutim, tačka 10 koja je stavljena pred našu delegaciju ipak navodi drugačije.

"Obe strane obavezuju se na međusobno priznanje i zaštitu etničkih manjina I restituciju imovine, rešavanje statusa lica bez državljanstva i pristaju na otvaranje kancelarija zaduženih za zaštitu i godišnje izveštavanje o pravima manjina", stoji u tački 10.

Sudeći po tekstu i njegovoj reakciji nejasno je šta je tačno Grenel pokušao da demantuje.

Evo originalnog teksta dokumenta na engleskom jeziku:

"Both parties commit to mutual recognition, and protection of ethnic minorities, restitution of propriety, resolving of the status of stateles individuals, and agree to open offices in charge of protecting and reporting annualy on minority rights", navodi se u tekstu.

Nije sasvim jasno na šta se odnosi Grenelovo "nije tačno" u objavi na tviteru - da je Vučiću predstavio dokument čija je jedna tačka međusobno priznanje ili da je tražio od Vučića da potpiše takav dokument.

Siniša Mali je nešto ranije, u pauzi sastanka, rekao da je na stolu dokument, "nikad gori papir", u kojem je 10. od 16 tačaka međusobno priznanje Srbije i Kosova.

