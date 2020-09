STEFANOVIĆ: Neverovatno, stranke bivše vlasti otvoreno plaču nad tim što je Srbija dobro prošla u Vašingtonu

BEOGRAD - Neverovatno je da stranke bivše vlasti u Srbiji, koje su imale priliku u svoje vreme da rešavaju problem Кosova i Metohije, danas otvoreno plaču nad tim što je Srbija dobro prošla i što je predsednik Aleksandar Vučić uspeo da se izbori za najpovoljniji mogući ishod razgovora u Vašingtonu, izjavio je Nebojša Stefanović, član Prededništva SNS.

Nonšalantno kažu da očekuju da će u nekoj doglednoj budućnosti u Vašingtonu pred Srbiju biti stavljen dokument kojim će se tražiti da prizna takozvanu kosovsku nezavisnost. Znamo da im dobrobit Srbije nikada nije bila predmet interesovanja, ali moram priznati da je ipak neverovatno da se Vuk Jeremić, Boško Obradović i Dragan Đilas tako otvoreno raduju i priželjkuju da Srbija mora da potpiše neki takav dokument, dodao je on.

- Jasno je predsednik Vučić rekao već milion puta da od toga nema ništa, ali se oni uporno nadaju nekakvim što gorim scenarijima po Srbiju, jer očekuju valjda da bi tada imali veće šanse da dođu na vlast - rekao je visoki funkcioner SNS.

On je dodao i da dok se oni bave isključivo ličnim interesima, u čitavom svetu, čak i oni koji su naši protivnici, oni koji ne sarađuju sa nama i oni koji se ne raduju uspesima Srbije, ne mogu da ne primete da je uspeh predsednika Vučića u Vašingtonu ogroman. To na kraju krajeva kaže i američka administracija, to kažu i iz Evrope. Svi vide koliki je iskorak napravljen, a predsednik Vučić uspeo je u isto vreme da zaštiti naše vitalne nacionalne interese i da ne potpiše ništa čemu su se nadali i radovali i Đilas i Jeremić i Obradović.

Zato se sada postavlja pitanje šta će biti njihova politika, pošto je Vučić uspeo da im izbaci sve adute i zaštiti Srbiju. Jedina koju su imali „što gore bude Srbiji, to bolje po njih“ im nije uspela, jer je na njihovu nesreću na čelu Srbije čovek koji im nije dozvolio da ona da rezultate.“

