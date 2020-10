VUČIĆ ODGOVORIO BIVŠEM ŠEFU OEBS NA KiM: Žao mi je što iritiram gospodina Vokera!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na opasku bivšeg Šefa OEBS na Kosovu Vilijema Vokera da ga iritira to što ga šef srpske države "i dalje pominje".

Na pitanje o izjavi nekadašnjeg šefa Misije OEBS na KiM i albanskog lobiste Vilijema Vokera da ga "iritira" to što ga Vučić i dalje pominje kada je reč o njegovoj ulozi u slučaju Račak, ironično je odgovorio:

"Žao mi je što iritiram gospodina Vokera".

Voker je izjavio da ga iritira to što ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje pominje i to sa netačnim informacijama, za koje, kako kaže Voker, i Vučić "zna da nisu tačne jer on zna šta se dešavalo na Kosovu i u Račku".

Nekadašnji šef Misije OEBS-a na KiM i albanski lobista Vilijem Voker tvrdi da nije radio za CIA niti je bio deo međunarodne zavere protiv Srbije.

Voker, koji je ostao upamćen po događajima u selu Račak na KiM, kada je ustvrdio da su srpske snage masakrirale više desetina albanskih civila, što je ubrzalo pripreme za agresiju NATO-a na SRJ, kaže da Vučić možda misli da on promoviše Veliku Albaniju, ali da to nije pitanje koje ga interesuje.

