VUČIĆ U PODGORICI: Moja je obaveza da dođem na sahranu Amfilohija, Srbija i Crna Gora moraju da budu bliske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da ne smatra da je odluka da dođe na sahranu mitropolita crnogorsko-primorskog bila posebno hrabra, već da je to njegova dužnost, dužnost predsednika Srbije.

Radi se, kako je istakao u izjavi novinarima u Podgorici, o obavezi koja pokazuje bliskost Srbije i Crne Gore, ali i zajedničko jedinstvo srpskog naroda, što su stvari od presudnog značaja.

"Videli ste, optužuju me da vodim velikosrpsku politiku, a kada ih pitate na osnovu čega to govore, ne dobijete odgovor. Na drugoj strani kažu da ste nešto izdali, a kada pitate šta, onda vidite da su to neistine. To je nešto što slušam već osam godina, na šta sam već navikao", dodao je on.

"Amfilohije je bio čovek izuzetne harizme".

Odluka o dolasku u Crnu Goru:

"Ne mislim da je to hrabra odluka, to je bila moja dužnost".

"Srbija se ne meša u sastav Vlade Crne Gore".

"Ako Srbija počne da jača, to nikome ne odgovara".

"Večeras sam mojim drugarima Mandiću i Kneževiću da se ne slažem s njima".

"Opasnu stvar sam čuo od Rakčevića, to se ne tiče Crne Gore, već celog sveta. Ima onih sa 3,4,5 odsto koji hoće da vladaju zemljom".

"Ne pada mi na pamet da se izvinjavam zbog rasta Srbije".

"Mi smo prijavili svim državnim službama da dolazimo u Crnu Goru. Odlično smo dočekani i od policije i Bezbednosne agencije".

"Srbija i Crna Gora moraju da budu bliske. Tako je bilo, i biće tako".

