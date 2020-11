AMBASADOR EVROPSKE UNIJE U BEOGRADU: Srbija MORA ubrzati promene! Društvena odgovornost na prvom mestu (KURIR TELEVIZIJA)

Pandemija korone bacila je ceo svet na kolena, a odnogov Evropske Unije na nju je ambiciozna agenda pod nazivom "Zeleni dogovor", šta to znači za Srbiju, a šta za Uniju govori Sem Fabrici, ambasador Unije u Beogradu.

Odgovor Evropske unije na kovid je zelena ekonomija koja će stvarati nova radna mesta, štiti životnu sredinu i neophodna je u svakom smislu. Da li postoji koncenzus unutar Evropske unije i šta bi to značilo za srpsku ekonomiju objasnio je ambasador Sem Fabrici.

- Jako je važno da se poveže zelena agenda sa ekonomskim oporavkom, iako ponekad ona izgleda kao da je luksuz, a ne realnost. Ja bih rekao da je to globalna odgovornost. Mislim da se svi slažemo da se moramo boriti protiv klimatskih promena, Srbija je potpisnica Pariskog sporazuma i mi ćemo želeti da dovedemo do karbonske neutralnosti do 2050. godine. Nas sledi sada i Kina, a i SAD želi nazad - kaže Fabrici.

Ambasador je naglasio da je "Zelena agenda" od izuzetne važnosti za Srbiju, pre svega zbog društvene odgovornosti.

- Ne samo da bi bila deo globalnog napora, već da bi i odgovorila izazovima zagađenja životne sredine - dodaje Fabrici.

On je naveo da je neophodno i ubrzanje razvoja Srbije na ovom planu, te da nije samo reč o razvitku svesti građana naše zemlje, već i o tehnologiji, resursima i postavljenim prioritetima.

