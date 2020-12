MALI SVE OBJASNIO: Srbija ni u 2021. neće povećati javni dug! Još vraćamo dugove koje nam je Đilas ostavio

Ministar finansija i član Predsedništva SNS Siniša Mali poručio je danas Draganu Đilasu, da bez obzira na netačne tvrdnje "ekonomskih neznalica", Srbija neće ni u 2021. povećati javni dug.

Mali je kazao je 2014. godine, za vreme Đilasa i njegovih ljudi, javni dug iznosio više od 70 odsto BDP-a i istakao da Srbija još pamti "zaostavštinu Đilasove štetočinske politike".

"Tada smo bili prinuđeni na teške mere, a i danas vraćamo dugove koje nam je Đilas ostavio. Njegova taktika je bila poznata - kombinacije sa preskupim kreditima i bahata krađa. Sve ono zbog čega više nije na vlasti", naveo je Mali u saopštenju.

Zahvaljujući odgovornoj i domaćinskoj ekonomskoj politici mi sada uspevamo da vraćamo stare preplaćene kredite, istakao je Mali.

"Tako smo uspeli da refinansiramo njihovu skupu obveznicu iz 2011. godine, čija je kamata bila 7,25 odsto i dobijemo na međunarodnom tržištu kamatnu stopu od 1,066 odsto. Očekuje nas i vraćanje azerbejdžanskog kredita sa kamatnom stopom od četiri odsto i to delom novca koji dobijamo od prodaje Komercijalne banke. Dakle, još uvek ispravljamo njihove greške i nastavljamo da odgovorno upravljamo javnim dugom".

Ministar finansija kaže da bez obzira na netačne tvrdnje ekonomskih neznalica poput Đilasa, Srbija neće povećati javni dug, kao što su oni radili, niti je to predviđeno u 2021. godini.

"Neće biti vanrednih aktivnosti, osim redovnih aukcija koje smo planirali za narednu godinu. Da ponovim još jednom, kako se radovi budu završavali tako ćemo povlačiti nova sredstva", navodi Mali.

Ističe da nivo javnog duga neće preći nivo Mastrihta od 60 prcenata.

"Dakle, Dragan opet računa babe i žabe! Suština je u tome da je Srbija okrenuta velikim infrastrukturnim projektima od kojih ne odustaje jer nam upravo oni garantuju visoke stope rasta koje očekujemo. Iako je članom 3. Zakona o buždetu predviđen maksimum za koliko se možemo zadužiti, to ne znači da će se država i zadužiti za tu sumu već su to maksimalna moguća zaduženja. Ali Dragan Đilas to još uvek ne može da shvati", rekao je Mali.

Poručio je Đilasu da pogleda malo šta rade zemlje u regionu i u Evropi.

"Srbiji je ove godine javni dug porastao za 5,1 pp, a Sloveniji na primer 12,6 pp, Češkoj 9,7 pp, Poljskoj 9,1 pp, Hrvatskoj 12,1 pp, Slovačkoj 11,9 pp" istakao je Mali.

On se osvrnuo i na prozivke po pitanju Er Srbije i naglasio da država neće dopustiti da ona propadne.

"Da ponovim, država će pomoći svojoj nacionalnoj avio-kompaniji tako što će pokriti gubitke nastale tokom pandemije kovida19, kako je i precizirala EU. Nema gubitaka iz prethodnog perioda, ima ih samo zbog pandemije koja je prizemnila i druge aviokompanije širom sveta. Evo, za tvoju informaciju, pomoći ćemo našu avio-kompaniju na isti način kao i sve druge evropske zemlje", rekao je Mali.

Očigledno je, da je Đilasa neophodno podsetiti i na povećanja plata, penzija, minimalne zarade od 1. januara sledeće godine, konstatovao je Mali.

"Osim nikad većeg ulaganja u kapitalne projekte koji se predviđaju sledeće godine i koji će iznositi 5,5 odsto budžeta u odnosu na BDP, uprkos posledicama koje ostavlja virus kovid 19, mi ćemo povećati penzije od 1. januara po švajcarskoj formuli za 6,6 procenata. Zdravstvene radnike očekuje novo povećanje od 5 procenata", objasnio je on.

Dodaje da su plate zaposlenih u zdravstvu samo u poslednjih godinu dana povećane oko 30 odsto, te upitao Đilasa zašto ćuti o tome kolike su bile plate medicinskih sestara i doktora dok je on bio na vlasti.

Mali je naveo da država ne želi da dopusti da posledice korona virusa ostave veći trag na građane i privredu, zbog čega se radi na povećanju životnog standarda, a samim tim i tražnje.

Podsetio je da je tokom ove godine država izdvojila čak 12,7 odsto našeg BDP-a za pomoć i građanima i privredi, i to prvi put u istoriji i dokazala da odgovorno, pravovremeno stoji iza svojih građana, što prethodnici, kako je konstatovao, u kriznim vremenima nikada nisu ni pomišljali da urade.

Građani su odavno prepoznali Đilasovu, kako je Mali rekao, grotesknu sliku politike, te za nerealna obećanja kojima bi da se ponovo dočepa fotelje sasvim izvesno neće nikada više imati podršku.

"Dragan Đilas i njegovi sledbenici nemaju ideju, niti viziju Srbije. Naprotiv, oni imaju viziju punjenja svojih džepova, što je vidljivo i na primeru građenja Mosta na Adi ili po neumereno velikom broju nekretnina u posedu njegovog brata Gojka. Od lopova se drugačije i ne očekuje, jer dokazali su da njihova neumerenost doseže krajnost", zaključio je Mali u saopštenju.

Đilas je ranije danas kritikovao novu vladu navodeći da je budžetu Srbije za sledeću godinu predviđeno odobravanje za zajmove i kredite za 14,55 milijardi evra čime će, kako tvrdi, dug Srbije dostići 50 milijardi evra.

Đilas tvrdi da će Er Srbija koštati državu 600 miliona evra, a da su za taj novac lekari u Srbiji tri godine mogli da imaju platu od najmanje 1.000 evra.

(Kurir.rs/Tanjug)

