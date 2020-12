VUČIĆ: Otkrio koliko su koštale kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu! Godinu završavamo sa 2,9 milijardi evra investicija

KRUŠEVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kruševcu da očekuje da će Srbija završiti ovu godinu sa 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je 63 odsto ukupnih investicija na Zapadni Balkan.

- Samo Srbija dobija dve trećine ukupnih investicija na Zapadni Balkan, a to govori o atraktivnosti, stabilnosti naše zemlje, rekao je on.

- To je ogroman novac. Kada pogledate troškove izgradnje i opreme bolnice u Batajnici i u Kruševcu to će nas koštati nešto manje od 100 miliona eva. Nadam se da su svi penzioneri dobili po 5.000 dinara, a to je, kada izračunate broj penzionera, 75 miliona evra. Takođe isplatili smo šest minimalaca hotelijerstvu i ugostiteljstvu. To je sve država dala, to su pokloni, rekao je on.

Vučić je kazao da je država i pored svega uspela da drži pod kontrolom javni dug.

-Naš javni dug je najmanje porastao od svih zemalja. U nekim zemljama on je rastao između 9 i 17 odsto, a kod nas ne više od pet procenata. Ponosan sam kako upravljamo javnim finansijama, podvukao je on.

Rekao je da je ponosan što se sada razume da Srbija ne mora uvek da bude među najlošijima, već da može da bude među najboljima.

- Shvatamo sve više da nismo ni u čemu lošiji od drugih, i da sve zavisi od nas. Ako radimo i budemo posvećeni uvek možemo da budemo pri vrhu. Ako ne razmišljamo da napunimo samo svoje džepove, već kako naša Srbija može da bude bogatija. Kada to radite onda nema mnogo problema. Uvek u rezervi ostavimo po nešto, naglasio je on.

Postoje naravno i problemi, kao što su objekti koje treba još obnavljati, što se sada čini.

Ukazao je da je kritikovan što se kasnilo sa radovima u Batajnici tri dana, u Kruševci pet dana, ali je to najmanje kašnjenje u Srbiji za projekte koje niko nije ni sanjao da ćemo uopšte moći da završimo.

